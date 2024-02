Recomendaciones Portafolio: Del trauma a la transformación

Steve Taylor, psicólogo transpersonal y autor de literatura espiritual, aborda en su nuevo libro un tema tan desconocido como relevante para estos tiempos convulsos: el despertar espiritual como resultado de un sufrimiento profundo.





El fenómeno, que el autor denomina ‘transformación a través de la turbulencia’ (TTT, por las siglas en inglés) describe el súbito y sorprendente cambio de identidad que algunas personas experimentan a raíz de situaciones extremas de pérdida y sufrimiento.



Transformación que se traduce en una sensación constante de bienestar y una fuerte conexión con los demás, ya que les permiten llevar vidas con propósito. El libro describe casos diversos de TTT en todo tipo de escenarios traumáticos: guerra, encarcelamiento, pérdida de un ser querido, muerte, adicción…, y los entrelaza con experiencias parecidas procedentes de otros campos, desde los relatos de los grandes místicos hasta las experiencias cercanas a la muerte.



A partir de los casos descritos, Steve Taylor ofrece a los lectores valiosos principios que todos podemos aplicar a nuestro desarrollo espiritual.



Para el autor todo aquel que experimenta la transformación de la turbulencia entiende que la normalidad es un estado antinatural que genera sufrimiento. El despertar brinda acceso a un nuevo estado de conciencia, más allá de los limites habituales, que permite vivir auténtica y creativamente en un mundo hermoso y fascinante.



Las formas de vida se han vuelto gradualmente más conscientes de su entorno, más inteligentes y sensibles, con mentes más complejas y una comprensión más profunda del mundo que les rodea. En estos términos, la evolución es un proceso por el que las formas de vida se vuelven cada vez más conscientes y atentas, tanto del mundo como de si mismas.



El despertar espiritual es una continuación de este proceso. Significa alcanzar una consciencia más amplia e intensa.



Son conscientes de una nueva riqueza energética dentro de su propio ser y adquieren una consciencia espiritual más expansiva que les permite tener amor incondicional hacia todos los seres humanos a pesar de las diferencia superficiales.



Las hijas de la criada- Autor : Sonsoles Ónega- Sello Planeta

Las hijas de la criada Archivo particular

Las hijas de la criada es una historia mágica y realista al mismo tiempo, en una Galicia extraordinaria, sobre hombres y mujeres que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad.

La novela ganadora del Premio Planeta 2023 nos sumerge, con la cadencia de las historias narradas junto al fuego, en un apasionante relato en un remoto pazo de Galicia. Hay secretos de familia que merecen ser contados.



Esta es la historia de uno de ellos.



Una noche de febrero de 1900, recién estrenado el siglo XX, en el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina, cuyos destinos ya estaban escritos. Sin embargo, una venganza inesperada sacudirá para siempre sus vidas y las de todos los Valdés.

Las indignas- Autora: Agustina Bazterrica- Sello Alfaguara

Las indignas Archivo particular

El mundo como lo conocemos ha desaparecido después del gran apagón y de varias crisis climáticas. Apenas hay animales, ni naturaleza y pocas personas han sobrevivido.



Varias mujeres llegaron a una suerte de convento buscando refugio y han sido captadas por una secta religiosa.



Una de ellas cuenta esta historia, escrita a escondidas noche tras noche para que alguien sepa todo lo que pasa entre esas paredes: torturas, sacrificios y ceremonias terroríficas en nombre de la iluminación. La autora es considerada de las de más proyección.



Soñar como sueñan los árboles- Autora Brenda Lozano- Sello

Alfaguara

Soñar como sueñan los árboles Archivo particular

(EFE) La novela de ficción que abraza la nota roja con la narración del secuestro de una niña de dos años. Precisamente con el arresto de Gloria Miranda Felipe, a mediados del siglo pasado, arranca la novela, que entrelaza la historia de la pequeña y de su familia con la de Nuria y Martín, padres adoptivos de Agustina y que viven con inquietud, particularmente la madre, las noticias sobre la desaparición.



“Me interesaba enfocarme en estas mujeres (...) porque había muchas cuestiones de género que quería explorar desde la ficción”, explica Lozano.

La casa azul- Autora: Raquel Gómez H.- Sello Ediciones B

La casa azul Archivo particular

Con frecuencia pensamos que nuestra felicidad depende de algo externo y cuando las cosas no salen como esperábamos, es probable que no sepamos qué hacer, que sintamos que perdimos el rumbo de nuestras vidas.



El libro narra de forma cercana y conmovedora cómo la autora después de enfrentar el duelo por la pérdida de su madre y varios cambios desafiantes en su vida, com- prendió que para conseguir una marca personal sólida debía recorrer un nuevo y profundo camino, al cual se refiere como el camino azul. Comparte una metodología de liderazgo integrativo, que incluye los pilares del ser humano físico, mental, emocional y espiritual-.



