Recomendados Portafolio: el país tiene 484 librerías en 48 ciudades

La Cámara Colombiana del Libro desarrolló el directorio Librerías Colombia, la plataforma digital que agrupa a todas las librerías del país y que cuenta con herramientas útiles para su búsqueda y localización. Librerías Colombia representa un paso adelante en la modernización de la cadena comercial del libro, permitiendo una articulación entre las librerías, las editoriales, los distribuidores y los lectores. El directorio se puede consultar aquí.



Cuenta con el registro de 484 librerías, de 48 ciudades y 24 departamentos del país, donde se incluyen las librerías independientes, religiosas, universitarias, jurídicas y de cadena. De las 484 librerías, 189 están ubicadas en Bogotá, 91 en Medellín, 28 en Cali, 21 en Barranquilla y 14 en Bucaramanga. El directorio cuenta con un mapa de georreferenciación en el que, además, se encuentra información detallada de contacto, ubicación, redes sociales e hipervínculos conectados a sus plataformas de comercio electrónico, brindando a los lectores una manera directa de adquirir los libros de forma física y/o virtual.



Uno de los aspectos relevantes de Librerías Colombia es la experiencia personalizada del usuario que puede localizar de forma precisa y en tiempo real las librerías más cercanas en función de su dirección IP, desde cualquier parte de Colombia. Por otro lado, los catálogos de las librerías pueden ser georreferenciados de manera directa con el catálogo de la oferta www.colombialee.com. Esta característica proporciona al usuario la posibilidad de explorar su selección de libros en un contexto geográfico y actualizado con las últimas novedades y lanzamientos editoriales.



Frente al desarrollo del directorio, Emiro Aristizábal Álvarez, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, asegura: “Librerías Colombia es una evolución en la forma en que los lectores se relacionan con los libros y la cultura. Asimismo, es una herramienta que integra una amplia gama de características novedosas que proporcionan una experiencia excepcional para los usuarios, lo cual resalta la diversidad y amplitud de la oferta editorial en Colombia. A su vez, contribuye al fortalecimiento y visibilidad de las librerías para que lleguen a una audiencia más amplia, promoviendo así su alcance, crecimiento y sostenibilidad”.



'Ritos de primavera'; de Carmen Romero L. Sello: Umbriel



“Luna líquida, luna vigía, luna de primaveras, lleva mi mensaje tu señora, la que dormirá en los claros y en los ríos. Le ruego que me guíe en mi periplo y que me acepte entre las suyas”. Delia es hija de un héroe de guerra y de una mujer que traicionó a su pueblo por amor. Ha crecido entre secretos sobre la historia de su familia.



Tras la muerte de su madre, conoce a Enara, la sacerdotisa de una antigua religión proscrita, que le ofrece la oportunidad de convertirse en su aprendiza a y embarcarse en un viaje para resucitar la magia perdida de su pueblo. Pero no sabe que sus padres juraron destruir la magia y a la mujeres que la practican.

'Liderazgo. Crónicas de vida', de Astrit Rodríguez y otros. Sello: Uniminuto

La publicación evoca la capacidad de resiliencia, esfuerzo y superación del Profe, Luis Fernando Montoya. En 2004, bajo la dirección técnica del ‘Profe Montoya’, el Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, en un emotivo partido frente al Boca Juniors de Argentina, en el Estadio Palogrande de Manizales.



En diciembre de ese mismo año recibió dos disparos en el cuello que afectaron gravemente su médula espinal y le ocasionaron una cuadriplejía irreversible. Desde entonces, su perseverancia y su lucha lo han hecho merecedor del apelativo ‘El Campeón de la Vida’.

'La importancia de la novela', de Karl Ove Knausgård. Sello: Anagrama



Un manifiesto personal sobre el arte de la ficción.



“¿Es importante la novela? ¿Por qué y para quién?”, se pregunta Karl Ove Knausgård en este discurso, pronunciado en Londres en octubre de 2022. Su respuesta es toda una defensa de la novela como lo único capaz de capturar la vida tal y como es: como algo siempre abierto, cambiante, atravesado por múltiples energías conflictivas y contradictorias.



En diálogo con las ideas de D. H. Lawrence, Knut Hamsun y otros autores, Knausgård consigue aquí una pieza extraordinaria de ensayismo literario que puede leerse a la vez como una poética, capaz de iluminar un proyecto narrativo sobresaliente.

'La inmensidad del mundo', de Ed Yong. Sello: Tendencias

La Tierra está repleta de imágenes y texturas, sonidos y vibraciones, olores y sabores, campos eléctricos y magnéticos. Pero cada individuo está encerrado dentro de su burbuja sensorial, propia y única, y solo percibe una pequeña porción de la inmensidad de nuestro planeta.



Este libro abre las puertas a dimensiones hasta ahora insondables: el mundo tal como lo perciben otros animales. Encontraremos escarabajos que se sienten atraídos por el fuego; tortugas que pueden rastrear los campos magnéticos de la Tierra; peces que llenan los ríos con mensajes eléctricos; humanos que tienen sonares al igual que los murciélagos, y plantas que vibran con las canciones inaudibles de cortejo de los insectos. Aprenderemos qué ven las abejas en las flores.



