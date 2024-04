Recomendados Portafolio: FILBo, la vitrina para exportar autores

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2024, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, recibirá a más de 160 invitados provenientes de 25 países durante sus 16 días de actividades, entre el 17 de abril y el 2 de mayo.



La FILBo recibirá 15 expositores internacionales. La lista de países participantes incluye a Argentina, Bolivia, Brasil (que será País Invitado de Honor), Canadá, Chile, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Egipto, EE. UU., España, Escocia, Francia, Holanda, Italia, Japón, Marruecos, México, Puerto Rico, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. Esta diversidad geográfica promete una rica variedad de perspectivas culturales y literarias que enriquecerá la experiencia de los visitantes. La FILBo contará con la participación de siete agentes literarios de talla internacional, interesados en dar a conocer la producción editorial colombiana en el extranjero, por medio de traducciones, compra de derechos y nuevas versiones de obras locales.



Los seleccionados del Fellowship Program harán parte de la programación del Salón Internacional de Negocios, que se realizará el 18 y 19 de abril. Estos son sus perfiles:



La española Carmen Pinilla, scout literaria y cofundadora de Aragó & Pinilla se mueve entre Berlín y Barcelona, y está especializada en literatura y novela gráfica; por Escocia, destaca Carolina Orloff, directora editorial de Charco Press, en Edimburgo, casa editorial enfocada en literatura latinoamericana y libros para niños y jóvenes. Proveniente de Egipto, Sherif Ismail Bakr, miembro de Al Arabi Publishing and Distributing, con sede en El Cairo, y especial interés en literatura y no ficción.

Por Países Bajos, participará Jacoba Casier, editora en De Geus, editorial con base en Ámsterdam y énfasis en literatura y no ficción; mientras que, de Reino Unido llegará James Tookey, coeditor de Peirene Press, editorial independiente con especial énfasis en literatura, que traduce al inglés y pública entre 7 y 10 libros al año.



En cuanto a Brasil, País Invitado de Honor, contará con dos fellows o becarios de primer nivel: Nathan Matos, fundador de Editora Moinhos, especializada en literatura, no ficción y novela gráfica; y Rita Mattar, socia fundadora de Editora Fósforo, en São Paulo, con experiencia en literatura, no ficción y poesía.

Un observador del Caribe



Autor: Adolfo Meisel

Sello: Uninorte

Un observador del Caribe Archivo particular

Motivado por advertir, despertar y crear conciencia sobre una serie de temas importantes para el Caribe, Adolfo Meisel Roca comenzó en 2006 la escritura de columnas de opinión, cuya publicación alternó entre diferentes periódicos. Este libro reúne una selección de sus columnas publicadas desde 2008 en El Espectador que conservan plena vigencia debido al tratamiento de las ideas, la originalidad de los enfoques y la pertinencia de las variadas temáticas. Hay reflexiones amenas y veraces acerca de la identidad regional, la educación como motor de la movilidad social, las nociones del desarrollo en Colombia y visiones de la economía global.

Inteligencia Artificial para el marketing



Autores: Eduardo Liberos y otros

Sello: Alphaeditorial Esic



Inteligencia Artificial para el marketing Archivo particular

Reducir este libro a pocas palabras no sería hacerle justicia. Sirvan, pues, estas líneas solo para animar al lector a emprender un viaje tan apasionante y apasionado como traslucen sus páginas y sus autores. Una enciclopedia didáctica sobre conceptos, herramientas y utilidades tan potentes como universales.



Una tecnología avanzada que representa, hoy y al mismo tiempo, tanto la mayor amenaza contra la humanidad como la posibilidad de hacer realidad cosas que antes solo podíamos soñar, desde diversos ángulos y perspectivas.

Los vagabundos de Dios



Autor: Mario Mendoza

Sello: Planeta

Los vagabundos de Dios Archivo particular

Adán Santana, un novelista con el cuerpo desbaratado y maltrecho por varios accidentes sucesivos, con un precario estado mental, que menguó sus fuerzas y su espíritu, sobrevivió al encierro de la pandemia y ahora es un náufrago inmóvil. La humanidad no cambió un ápice tras la prueba extrema que experimentó y él, en medio de ese caos, no sabe cómo retomar el rumbo, si es que aún existe alguno.



De manera misteriosa comienzan a llegarle señales de que debe volver al corazón oscuro de la ciudad que ha alimentado sus obras. Al abismarse de nuevo, el escritor descubre que la realidad pierde su forma y que lo que cree sólido se desvanece.

Un lugar en el mundo



Autora: María Juliana Pacheco

Sello: Urano



Un lugar en el mundo Archivo particular

El miedo es necesario para sobrevivir, pero ¿te imaginas que no sea una emoción pasajera, sino que te acompañe cada día de tu vida? Juliana Pacheco se atrevió a narrar cómo transitó el suicidio de su madre cuando ella era una niña y venció el temor a perderlo todo, a estar sola o a que su destino fuera el mismo.



Un relato íntimo que no busca despertar compasión, sino más bien que el lector comprenda, desde una historia particular, que no tiene que vivir bajo la sombra de una situación dolorosa. Todo

pasa, incluso, el miedo que produce perder a la mamá a los nueve años y enfrentar la vida sin esa figura. Mensaje de esperanza a quienes que sienten que un momento trágico los identifica, resaltando que posible aprender a vivir mejor más allá de todo.

PORTAFOLIO

