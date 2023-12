Recomendados Portafolio: Las rutas de la estrategia de mercadeo

‘101 consejos útiles de marca para una estrategia de mercadeo’, es un compendio de temas donde se estudia el comportamiento de las marcas y las estrategias de marketing utilizadas para cautivar la atención de los consumidores.



Más que una reseña de las marcas que han permeado la sociedad y la vida diaria en los últimos cien años, es un análisis del mercado actual, donde las redes sociales se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación interpersonal, y también para la difusión de contenidos e información por parte de los medios.



La marca debe asociarse al consumidor, no al producto; bases para la construcción del nombre de una marca o StoryTelling, una técnica narrativa de marca, son algunos ejemplos de temas que ejemplifican de manera sencilla la gestión de branding y la estrategia de comunicación, para que los empresarios o emprendedores que no tienen un conocimiento profundo de la marca o el marketing, tengan una idea clara para aplicar en sus negocios.



Una de las características del libro es la presentación del contenido por orden alfabético, donde el escritor tuvo en cuenta el contexto actual de lectura: artículos cortos, análisis directos y profundos en lenguaje cotidiano, apoyados con gráficos y fotografías a color que facilitan la comprensión del artículo analizado.



Para hablar del color, por ejemplo, el autor hace unas preguntas en la parte introductoria del tema: ¿Por qué Johnnie Walker es negro y dorado?, ¿por qué Apple es azul metálico o blanco?, ¿por qué Pepsi se azuló y Coca-Cola continuó con el rojo?, por qué Starbucks utiliza el verde y Juan Valdez el café?



Hay dos formas de leer este libro: la manera tradicional de la primera a la última página, o leerlo donde vaya encontrando un tema de su interés que pueda aplicar en las ventas de sus productos o servicios. A fin de cuentas, no es un plan maestro de gestión de branding o de lineamientos básicos de cambio, solo pretende encender luces y aportar ideas útiles que puedan aplicarse en marketing.



El proyecto se llevó a cabo al intercambiar experiencias con inmigrantes de origen hispano, que llegaron a EE. UU. y lograron crear empresa, generando empleo, riqueza para el país que les dio un espacio y una oportunidad de cumplir su ‘sueño americano’.



'El corazón del guerrero del sol', de Sue Lynn Tay. Sello: Umbriel

Tras haber conseguido que el Emperador Celestial liberase a su madre, Xingyin disfruta de la maravillosa tranquilidad de su hogar. Pero su sosiego se ve amena- zado por el descubrimiento de una extraña magia en la luna y los inquietantes cambios que se llevan a cabo en el Reino Celestial a medida que el emperador consolida su poder.



Aunque Xingyin está decidida a mantenerse al margen del peligro, un descubrimiento impactante la impulsa a meterse de lleno en una peligrosa confrontación. Obligada a abandonar de nuevo su hogar, Xingyin y sus acompañantes se adentrarán en tierras inexploradas de los Dominios Inmortales.

'Siete juicios que cambiaron la historia', de Víctor Daniel Cabezas. Sello: Planeta

Cuenta casos judiciales sin ser un texto para abogados: es un libro de relatos que parecen inverosímiles y que marcaron la historia en su momento. Cómo siete casos jurídicos que se dieron en determinados momentos de la historia que tenían vacíos legales y eso llevó a crear precisamente leyes y decisiones que pudieran resolver futuros conflictos similares.



Son historias amenas, a manera de crónica, que cuentan lo que increíblemente no se podía juzgar cuando todo parecía claro en su momento: desde los juicios de Nuremberg hasta la demanda de indígenas en Ecuador a Chevron.

'El gran padrino', de Andersson Boscán y Mónica Velásquez. Sello: La Posta



La historia de la investigación periodística que desencadenó la salida anticipada del poder del expresidente de Ecuador Guillermo Lasso (2021-2023). En sus páginas se cuentan los entresijos de la investigación que desveló una presunta trama de corrupción en empresas públicas liderada aparentemente por el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso, así como un informe policial sobre los presuntos nexos con una mafia del narcotráfico de Rubén Chérres, un amigo cercano de Carrera que también estaba inmerso en el entramado. Este caso llevó a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador a plantear un juicio político contra Lasso.

'Mazal' de Francesc Miralles. Sello: Urano

La expresión Mazal Tov es una locución hebrea que se traduce como ‘buena suerte’. Es un deseo que se expresa en voz alta en las celebraciones judías y su sentido es “estoy deseoso de que te ocurran cosas buenas”. Las claves ocultas en la palabra Mazal indican que la suerte no viene ‘de arriba’ sino que depende de nuestro esfuerzo en tres coordenadas que conviene conocer y llevar a la práctica.



En esta fábula, Francesc Miralles nos ofrece un viaje a los secretos del éxito. Tras fracasar repetidamente en su vida, Saúl acepta una misteriosa oportunidad de trabajo en Cracovia, un destino tan desconocido como alejado de su realidad. Allí conocerá una serie de personajes que le revelarán valiosas lecciones y el secreto del Mazal, capaz de cambiar la fortuna para siempre.



