Recomendados Portafolio: Libros del Nobel, Jon Fosse, en el país

Galardonado con el premio Nobel de Literatura 2023, máximo reconocimiento a una trayectoria regada de premios, Jon Fosse es un escritor que a lo largo de cuatro décadas ha ido componiendo una obra prolífica al margen de las modas y las tendencias, y sus libros ya están disponibles en las librerías colombianas.



Con su lengua mínima, un puñado escaso de elementos vagamente referenciales y sus bucles y preguntas que se pronuncian y quedan en suspenso, ‘Blancura’, la novela más reciente del escritor, es una apuesta por la intensidad narrativa antes que la extensión y podría considerarse, a su vez, como una pieza de madurez que condensa temas y una concepción de la literatura que recorren la obra del noruego.



Los primeros versos de la Divina Comedia resuenan al comienzo de una novela narrada por una voz anónima, un hombre que pertenece a la estirpe de personajes que, como Molloy, Malone o, incluso, el Perceval de Chrétien de Troyes, ya no saben lo que buscan y lo que hacen y, perdidos, no cesan de asomarse a agujeros negros.



En medio de un bosque al que se llega por puro impulso, o quizás inercia, sin una buena o mala razón a la que asirse, el extravío del protagonista podría leerse como metáfora del tránsito de la vida a la muerte o como la expresión del absurdo de la existencia, entre el sinsentido y la inagotable búsqueda de una forma de trascendencia.



Intentar ajustar ‘Blancura’ a una interpretación de sentido único, sin embargo, sería traicionar la ambigüedad intrínseca de una obra que desbarata las fronteras entre lo real y lo soñado sobre el trasfondo de un paisaje nórdico esbozado que, como si se tratara de una puesta en escena teatral, termina volviéndose abstracción.



En los titubeos del narrador, sus contradicciones entre el decir y el actuar, los diálogos breves y absurdos con sus padres y un fluir de conciencia donde las palabras proliferan, se acumulan y repiten, la novela encuentra su ritmo, una cadencia hipnótica que nos arrastra, pero también una lengua donde la repetición no es una afirmación enfática acerca del mundo sino, por el contrario, la expresión de un fracaso, aquello que no se puede nombrar.



Asomado a un vacío que muta de la oscuridad a una blancura resplandeciente, el narrador dice: “Tan silencioso es el silencio que da la impresión de poderse tocar y me paro. Y me quedo ahí parado escuchando el silencio. Y es como si el silencio me hablara”. Frente a la afluencia de palabras que se suceden sin decir casi nada, apenas una vaga conciencia de sí y del presente, lo que subyace es el silencio: una dimensión en segundo plano que adquiere la consistencia de una materia donde el sentido se hace y se deshace, se discierne y posterga a cada paso.



Deudora de la poética de Georg Trakl, enigmática y nocturna, y de la escritura de Samuel Beckett y sus personajes que, impotentes, son una conciencia condenada a monologar sin pausa ni esperanza, ‘Blancura’ hace de la brevedad, de la austeridad y la aparente sencillez compositiva una forma de evocación de ese silencio que nos habla de la muerte, la trascendencia y, con una rara serenidad que la aleja de sus referentes, de los límites del entendimiento para aprehender una realidad de contornos inciertos.



