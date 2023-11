Recomendados Portafolio: Los países eternamente pobres

Crudo y realista, como su autor, la descripción de lo que sucede en América Latina, el manoseo de la democracia y por qué estas naciones se mueven en un círculo que dista mucho de ser virtuoso, son algunas de las realidades que desde la perspectiva económica se describen un ‘El continente de los países resignados’.



“La tesis, entonces, es que, sin una democracia fuerte en el sentido amplio de la palabra expuesto en este libro, y sin estrategias robustas de crecimiento económico, simultáneas, complementarias y colectivamente decididas, los países de América Latina no saldrán jamás de la condición de ‘países en vías de desarrollo’, que no es otra cosa que una frase políticamente correcta para referirse a países eternamente pobres”, dice su autor Bruce Mac Master.



“Creo que en América Latina tenemos que fortalecer y ajustar nuestro rumbo y concentrarnos en las dos causas que he mencionado; mirar de frente esos dos océanos y atravesarlos con determinación, pero también con mística, decisión, estrategia y responsabilidad. Sí, pero planificando cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo, con qué inversiones y renuncias, colectivamente y superando cualquier sentimiento de resignación, porque no puede ser que estemos condenados a permanecer en estas sociedades como hasta ahora lo hemos hecho. No. Tenemos la responsabilidad de cambiarlas”.



Mac Master sostiene en su libro que no solo no tenemos estrategias de crecimiento acelerado, sino que no tenemos siquiera institucionalidad encargada de pensarlas, diseñarlas y, menos, implementarlas. No le damos importancia al crecimiento económico, y no entendemos la importancia que tiene para el logro de muchos de los objetivos sociales. Aunque este no es un problema nuevo, por ejemplo, en el caso colombiano “hemos visto últimamente el sin sentido de encontrarnos al gobierno atacando al sector productivo en forma sistemática e inconsciente y cayendo en la absurda paradoja de pretender debilitar la única fuente de generación de riqueza del país”. Según el autor, “no tenemos una gran causa regional, un sueño latinoamericano y nos mostramos bastante desarticulados entre nosotros”.



'Estructura de datos', de Enrique Gómez Jiménez, Jesús Percy Cañipa Valdez. Sello: Alpha Editorial

La estructura de datos es uno de los pilares de la ciencia de la computación y es esencial para el diseño y la implementación de algoritmos eficientes y escalables. La eficacia de un programa depende en gran medida de la elección correcta de las estructuras de datos adecuadas para el problema a resolver. Este libro es una guía práctica para el aprendizaje y la comprensión de las estructuras de datos esenciales, desde las más básicas, como arreglos y listas, hasta estructuras más avanzadas, como árboles, grafos y algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Se explican los conceptos fundamentales de cada estructura de datos.

'Solo por hoy', de Nell Hudson. Sello: Lecturas de Plata



Es un agridulce canto de amor al fin de la inocencia, una eufórica defensa del momento en que no se tiene nada que perder, hasta que de pronto, se pierde todo.



Una noche que debería ser un éxito a toda costa. Para Joni y sus amigos será una fiesta que promete las cotas más altas de glamur. Sin embargo, antes del amanecer tendrán que enfrentarse a algo mucho peor que la habitual resaca de después de la fiesta. Aun así, ninguno de ellos piensa dejar que el trauma se interponga en su camino. Este va a ser un año para disfrutar de todos los placeres que puede ofrecer Londres.

'No te veré morir', de Antonio Muñoz M. Sello: Seix Barral

Durante su juventud, Gabriel Aristu y Adriana Zuber protagonizaron una apasionada historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. El futuro, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Separados durante 50 años por un océano de incomunicación, ella atrapada en la España de la dictadura, él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos, vuelven a encontrarse en el ocaso de sus días. Miradas, caricias, deseos acallados y viejos reproches dejarán paso entonces a la constatación de que la nostalgia de aquel primer amor lo es de la persona que una vez fuimos. Es una novela sobre el poder de la memoria y del olvido, la lealtad y la traición.

'Reclama lo que es tuyo', de Ingrid Macher. Sello: Aurum

Books 79



El libro ‘Reclama lo que es tuyo’ es un testimonio de lucha, fe y transformación.



Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Una guía espiritual y emocional que impulsa a tomar las riendas de la vida, a conectar con su verdadera esencia y a vivir una vida llena de propósito y significado.



En definitiva, leer este libro es un paso hacia la transformación espiritual y la autorrealización. Ingrid Macher, la creadora de ‘Adelgaza 20’, la plataforma de emprendedoras y fitness con 20 millones de seguidores, decidió escribir el libro tras un cáncer de mama doble que la hizo reflexionar sobre lo que es realmente importante.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co