Recomendados Portafolio: Manual: cómo dar siempre el máximo

Nada es imposible. Atletas, artistas, científicos, emprendedores, exploradores e investigadores de todos los ámbitos lo han demostrado una y otra vez. ¿Qué hace falta para que individuos y organizaciones lleguen a cotas en apariencia inalcanzables? ¿Qué se necesita para lograr avances capaces de derribar un paradigma? ¿Cómo se logra lo imposible?



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Claro, la capacidad de rendir al máximo no es una cualidad de nacimiento, se trata de una ruta que todos podemos aprender y emprender con disciplina.



Con la motivación y el conocimiento adecuados, cada persona, aquí y ahora, posee aquello que hace falta para conseguir lo extraordinario.



El autor explica la operación de los neurotransmisores cerebrales y enseña a emplear la fisiología y la neuroquímica para potenciar los ingredientes del rendimiento máximo.



Una de las voces más acreditadas del mundo en el tema del máximo rendimiento, Steven Kotler, combina neurociencia de vanguardia y décadas de investigación en una apasionante exploración de las fronteras humanas, que es también un manual para alcanzar lo inalcanzable.



La premisa central de este libro es que el máximo rendimiento no surge de una serie de cualidades innatas, sino que se trata de una fórmula que todos podemos aprender y emplear. Siempre que lo imposible se hace posible, estamos presenciando el resultado final de un cuarteto de habilidades: motivación, aprendizaje, creatividad y estado de flow.



El arte de lo imposible decodifica los secretos de estas cuatro facetas del alto rendimiento para que cualquier persona las pueda aplicar con pericia y amplificarlas a través de la neuroquímica cerebral.



Michael Gervais, doctor en psicología de alto rendimiento, dice “Un manual de instrucciones sobre cómo pensar y actuar para lograr el estado de flow y dominar el resto de facetas del alto rendimiento”.



Steven Kotler es periodista y director del Flow Research Collective. Es considerado un experto autorizado en rendimiento humano. Es autor de más de una decena de títulos que han conquistado los hogares de millones de lectores. Su obra está traducida a más de cuarenta lenguas, ha sido nominada dos veces al Pulitzer.

'No voy a pedirle a nadie que me crea', de Juan Pablo Villalobos. Sello: Anagrama

La odisea de un hombre normal que se ve envuelto en las peripecias más rocambolescas. Este libro narra una historia hilarante, cotidiana y surrealista, como la vida misma. Todo empieza con un primo que ya de chico apuntaba maneras de estafador, y que ahora mete al protagonista –un mexicano que viaja a Barcelona acompañado de su novia para estudiar literatura, y que además se llama como el autor de la novela– en un lío monumental: un ‘negocio de alto nivel’ que convierte su estancia en la ciudad en una especie de novela negra y también de humor negro, de esas historias que a él le gustaría escribir.



'El fin de la novela de amor', de Vivian Gornick. Sello: Sexto Piso



Vivian Gornick nos alumbra sobre un tema paradigmático, complejo y caprichoso como el amor y sus determinaciones. El libro se compone de once capítulos a modo de ensayos que, aun siendo escritos en 1997, conservan su vigencia pese a tratarse de un tema permanentemente en revisión. Aunque se puedan entender de manera independiente, mantienen un hilo conductor que confluye en un último capítulo genial y redondo. Resulta sugerente que, tal como ocurrió en su anterior ‘Cuentas pendientes’, éste sea un libro que salga al encuentro de otros libros y llame a la puerta de la curiosidad lectora.

'Berta Isla', de Javier Matías. Sello: Alfaguara



¿Cómo vivir la soledad que no se sabe si es la de una mujer viuda o no? ¿Cuántos miles de mujeres en el mundo viven situaciones similares cada día? Estas son algunas de las profundas reflexiones sobre la soledad, sobre la ausencia, la incertidumbre por el retorno, a las que nos invita Javier Marías en ‘Berta Isla’. Marías fue un notable escritor español, y su escritura evidencia por qué muchos expertos consideraban que era un candidato serio al premio Nobel de Literatura. Hoy les recomiendo esa lectura. Lo invito a ver el video en La Biblioteca de Hernán.

'El primero en morir', de James Patterson. Sello: RBA



Una pareja de recién casados celebra su noche de bodas. No saben que será la última de sus vidas. Al día siguiente, Lindsay Boxer, inspectora de Homicidios de San Francisco, examina la escena del crimen. Lindsay no pasa por su mejor momento, ya que le acaban de diagnosticar una rara enfermedad.



Sin embargo, no piensa rendirse y, para resolver el caso, decide contar con la ayuda de tres mujeres, cada una de ellas experta en su campo: la joven y avispada periodista Cindy Thomas, la doctora forense Claire Washburn y la implacable ayudante del fiscal Jill Bernhardt. Las cuatro formarán de manera extraoficial el Club de las Mujeres contra el Crimen. Un club que tendrá que trabajar contra reloj, porque el doble homicidio es solo el primero de un asesino en serie.

CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio,co