Recomendados Portafolio: Manual para estar bien con el cerebro

Jessica McCabe, diagnosticada a los doce años con déficit de atención, luchaba contra un cerebro que no entendía.

Perdía cosas constantemente, no podía terminar proyectos y sentía que se esforzaba más que los demás niños mientras se quedaba cada vez más atrás. A los treinta y dos años, divorciada, sin dinero y viviendo con su madre, decidió analizar profundamente las dificultades y los desafíos de su trastorno.



Para ello se acercó a expertos en la materia, leyó multitud de artículos y compartió todos sus descubrimientos en su canal de YouTube (How to ADHD), que actualmente cuenta con más de un millón y medio de suscriptores y es un referente para la comunidad TDAH de todo el mundo.



Vivir con TDAH es el resultado de la investigación de McCabe y de su experiencia personal. En este manual desmonta mitos del TDAH y ofrece una mirada desenfadada, clara y sincera de cómo este trastorno, a veces infravalorado, afecta seriamente a la vida cotidiana de las personas que lo padecen.

Aborda aspectos como las alteraciones de las funciones ejecutivas, la sensibilidad al rechazo, las dificultades para regular la atención y mucho más.



Además, aporta estrategias específicas que las personas con TDAH pueden adaptar a su entorno:



* Aumenta la señal y disminuye el ruido. Para facilitar la concentración, coloca tus objetivos donde puedas verlos y combate las distracciones con distracciones.



* Tener menos cosas que gestionar. Descubre por qué tienes problemas para planificar y priorizar, y por qué hacer más comienza con hacer menos.



* Desarrolla tu «sabiduría del tiempo». Trabaja hacia atrás cuando planifiques y haz un seguimiento de cuánto tiempo te lleva realmente hacer algo.



* Aprende sobre tus emociones. Nombrar tus emociones y permitirte experimentarlas puede hacer que sea más fácil regularlas.



Apoyado por especialistas en cerebros neurodivergentes, se ha convertido en una valiosa y fiable fuente de información para la comunidad TDAH de todo el mundo. Su trabajo ha sido reconocido en medios como The New York Times, Washington Post, ADDtitude Magazine, Today online, Upworthy, entre otros.



Los ojos del hermano eterno. Amok- Autor Stefan Zweig

*Sello Alianza Editorial



Los ojos del hermano eterno. Amok Amazon

Inspirados muy probablemente en recuerdos o experiencias provenientes del viaje que realizara Stefan Zweig a la India en 1910, los relatos reunidos en este volumen suponen una rareza, si bien brillante, en la ambientación habitual en las piezas escritas por el autor.



Situado en la antigua India, ‘Los ojos del hermano eterno’ relata una historia de compasión y autoconocimiento en la que se pueden percibir las huellas de la ancestral sabiduría oriental.



La acción de ‘Amok’, situada en su mayor parte en la Indonesia de la época, gira en torno a la obsesión de un médico alemán allí radicado por una mujer europea que, en tan exótico lugar, irrumpe en su solitaria existencia para imprimirle un giro decisivo. Traducción de Eduardo Gil Bera.

Ansia- Autora Henar Álvarez

* Sello Planeta

Ansia Amazon

(Novela) Natalia es una mujer ansiosa que vive dominada por sus pulsiones y parece condenada a portarse mal. El día en que su amante la deja, se encuentra perdida y atrapada en una vida matrimonial que no la satisface.



Lejos de conformarse,Nat comienza a dar rienda suelta a su lujuria y sus instintos más bajos. Su irreprimible deseo sexual y una obsesión creciente por sentirse joven y atractiva acabarán por controlar su vida, pero también le servirán de inspiración para Ansia, la novela que está escribiendo. Ficción y realidad se funden en esta fabulación ardiente y explosiva sobre la insatisfacción amorosa y las relaciones de poder.



La sangre del padre - Autor Alfonso Goizueta

*Sello Planeta



La sangre del Padre Cortesía

Conquistó el imperio más poderoso del mundo, pero la guerra más violenta la libró contra sí mismo.

Tras el asesinato de su padre, Alejandro asciende al trono de Macedonia. Acaba de heredar no sólo el título, sino también el deber de salir victorioso en la misión que le reclama su pueblo: arrebatar a los persas las tierras que una vez fueron griegas y devolverles la libertad.



Sin embargo, se obliga a llevar a cabo una empresa mucho más ambiciosa, acabar con el Imperio persa. Sabe que es su destino. Solo él puede lograrlo, solo él puede conquistar el mundo; solo él es Alejandro Magno.

Código roto- Autor Jeff Horwitz

*Sello Ariel

Código Roto Cortesía

Los secretos más peligrosos de Facebook están próximos a llegar a librerías. Un libro intrigante que nace de uno de los reportajes de investigación impactantes en los últimos tiempos, ‘Papeles de Facebook’, y que es a la vez un ejercicio sobre los límites de la ética en el capitalismo y, concretamente, en la era digital.



A partir del caso de Facebook, los archivos confidenciales que se filtraron en ‘The Wall Street Journal’, sus consabidos escándalos y fallos en el formato surgieron estas preguntas: ¿qué parte pudo tomar la compañía de Mark Zuckerberg y no tomó? ¿Qué hay detrás, acaso una política agresiva de ampliación de mercado?



