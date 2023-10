Recomendados Portafolio: Remedios para los bolsillos vacíos

La prosperidad como nación depende de la prosperidad financiera de cada uno de sus ciudadanos como individuos.



El libro trata del éxito personal de cada uno. El éxito significa realizaciones como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades. Una buena preparación es la clave del éxito. Nuestras acciones no pueden ser más sabias que nuestros pensamientos. Nuestros actos y nuestra manera de pensar no pueden ser más sabios que nuestra comprensión.



El libro de remedios para los bolsillos vacíos ha sido calificado como una guía de comprensión financiera. Su objetivo es ofrecer a los que ambicionan éxito económico, una visión que los ayude a conseguir dinero, a conservarlo y a hacer que dé frutos. En sus páginas regresa a la antigua Babilonia, cuna de las reglas básicas de la economía que son reconocidas aún hoy en día y aplicadas en todo el mundo.



Babilonia llegó a ser la ciudad más rica del mundo en la antigüedad porque sus ciudadanos fueron el pueblo más rico de su tiempo. Apreciaban el valor del dinero. Aplicaron sólidas reglas básicas para obtenerlo, conservarlo y hacerle dar fruto. Consiguieron lo que todos deseamos: ingresos para el futuro. Dinero es el criterio universal por el que se mide el éxito en nuestra sociedad.



Hoy en día el dinero está sometido a las mismas leyes que lo regían hace seis mil años, cuando los hombres prósperos se paseaban por las calles de Babilonia.



Arkad, el hombre más rico de Babilonia, le decía a sus amigos: ‘La Fortuna Caprichosa’ es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Al contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran esfuerzo alguno.



Hace actuar de manera desordenada a los derrochadores irreflexivos que gastan todo lo que ganan, dejándoles tan sólo apetitos y deseos tan grandes que no puedan saciarlos. En cambio, otros de los que favorece, se vuelven avaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar los que tienen, pues saben que no son capaces de reponerlos.



Además, siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía, solos y miserables. Probablemente existen otros que pueden usar el oro que han ganado sin esfuerzo, hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos. Sin embargo, son poco numerosos.



'Despues de diciembre', de Joana Marcús. Sello: Penguin Random House

Intriga, amoríos, amistad y la expectativa del diciembre que llega cargado de promesas. Todo cambiará... después de diciembre. El tiempo es algo relativo y para algunos pasa más rápido, para otros no tanto.



Para Jenna Brown, el último año se ha hecho eterno. Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras leyes físicas y estar un año sin Jack Ross, ha sido uno de los retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguido superarlo, centrarse en sí misma y convertirse en la nueva Jenn, que tiene un nuevo objetivo vital: terminar sus estudios, aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que tantos recuerdos le evocaba.

'La naturaleza secreta de las cosas de este mundo', de Patricio Pron. Sello: Anagrama



¿Quiénes somos realmente? ¿Qué nos convierte en las personas que creemos ser y qué sucede cuando lo que pensábamos que éramos deja paso a otra cosa? ¿Cuál es la naturaleza secreta de las cosas de este mundo? Olivia se dirige a Mánchester y lo que recordará es algo que olvidó que sabía sobre su padre, quien desapareció cuando ella tenía catorce años.



Olivia es actriz. Edward Byrne era artista visual; cuando se marchó, dejó cientos de preguntas sin respuesta, pero ninguna evidencia, ninguna certeza, ningún cadáver... ¿Por qué sentimos a veces un deseo irreprimible de huir y dejar todo atrás?

'Cómo evitar un desastre climático', de Bill Gates. Sello: Plaza & Janes

Con la orientación de expertos en física, química, biología, ingeniería, ciencias y finanzas; se ha centrado en determinar qué medidas debemos tomar para detener la carrera del planeta hacia un desastre ambiental irreversible.



El autor no sólo reúne la información básica para que tomemos conciencia de la necesidad de eliminar las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero, sino que también explica qué debemos hacer para alcanzar este objetivo tan importante. Ofrece una descripción de los desafíos a los que nos enfrentamos. Cumplir el objetivo de las cero emisiones no será una tarea sencilla, pero sí está al alcance.

'Los nuevos magos del mercado', de Jack Schwager. Sello: Valor Editions de España

Reúne diecisiete entrevistas con legendarios traders de EE. UU. -incluidos Bill Lipschutz, Randy McKay, William Eckhardt, Monroe Trout, Al Weis, Stanley Druckenmiller, Richard Driehaus, Gil Blake, Victor Sperandeo, Tom Basso, Linda Bradford Raschke y Jeff Yass- trufadas de numerosas anécdotas reales del mundo del trading. Identifica los factores que definen a un auténtico mago del mercado y las reglas de trading que sigue cada uno de ellos así como sus consejos.



Relata el camino recorrido por traders de perfiles muy diversos para alcanzar el éxito. Expertos en campos muy distintos como el mercado de divisas, el mercado de futuros, gestores de fondos, ‘timers’, jugadores de múltiples mercados y matemáticos dedicados al trading.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

​cesgir@portafolio.co