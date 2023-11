Recomendados Portafolio: Vivir en el reino de la cultura tóxica

Éxito de ventas instantáneo del New York Times, escrito por Gabor Maté, aclamado autor de In the Realm of Hungry Ghosts (En el reino de los fantasmas hambrientos).

Una investigación innovadora acerca de las causas de la enfermedad, una crítica vigorizante de cómo nuestra sociedad genera enfermedades y un camino hacia la salud y la curación. En este revolucionario libro, el renombrado médico Gabor Maté analiza elocuentemente cómo las enfermedades crónicas y la mala salud en general van en aumento en los países occidentales que se enorgullecen de sus sistemas de atención médica.



Casi el setenta por ciento de los estadounidenses toman al menos un medicamento recetado; más de la mitad toma dos. En Canadá, una de cada cinco personas tiene presión arterial alta. En Europa, la hipertensión se ha diagnosticado en más del treinta por ciento de la población. Y en todas partes, las enfermedades mentales en adolescentes van en aumento.



Entonces, ¿qué es realmente ‘normal’ cuando se trata de salud? A lo largo de cuatro décadas de experiencia clínica, Maté ha llegado a la conclusión de que la comprensión predominante de ‘normal’ es falsa, ya que deja de lado los roles que el trauma, el estrés y las presiones de la vida moderna ejercen sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes a expensas de la buena salud. A pesar de toda su experiencia y sofisticación tecnológica, la medicina occidental a menudo no concibe a la persona en su totalidad, e ignora cómo la cultura actual estresa el cuerpo, sobrecarga su sistema inmunológico y socava su equilibrio emocional.



En ‘El mito de la normalidad’, Maté aporta su perspectiva para desenredar los mitos comunes sobre lo que nos enferma, une los puntos entre las enfermedades de las personas y la solidez en declive de la sociedad, y ofrece una guía compasiva para la salud y la curación.



Coescrito con su hijo Daniel, es el libro más ambicioso y urgente de Maté hasta el momento.



“La catástrofe ambiental que ya nos está afectando, ha introducido un riesgo sanitario enteramente nuevo: una versión magnificada, si tal cosa es posible, de la amenaza existencial que ha planteado la guerra nuclear desde Hiroshima (...) nos encontramos en una cultura tóxica”.



'Puntos bisagra: desde dentro del programa nuclear norcoreano', de Siegfried Hecker. Sello: Stanford University Press



El libro ‘Hinge points: an inside look at North Korea’s nuclear program’ (‘Puntos bisagra: una mirada desde dentro del programa nuclear norcoreano’) habla del giro estratégico hacia China y Rusia que supone el fin de un ciclo de tres décadas en el que Corea del Norte quiso normalizar relaciones con EE. UU. Aunque Pionyang siempre optó entre los 80 y finales de la pasada década por una doble vía que perseguía, por un lado un acercamiento a Washington y por otro el desarrollo de un programa nuclear ‘por si la opción diplomática fallaba’, el régimen trató genuinamente de lograr una solución dialogada.

'Evita frente al espejo: ensayos sobre moda, estilo y política en Eva Perón', de Laura Zambrini y otros. Sello: Ampersand

“Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder”, Eva Perón (1919-1952). La cita corresponde a ‘Mi mensa- je’, su último testimonio escrito. Ahora, cuando se cum- plen 71 años de su fallecimiento, todavía se habla, se escribe e incluso se diseña, sobre esa mujer que marcó un antes y un después en Argentina y en el mundo. El libro recorre su figura a través de la moda. El editor del libro, Marcelo Marino, afirma que es importante estudiar la figura de Eva Perón a través de la moda para entender la construcción del mito y así retirarla de un lugar intocable

'La última colonia', de Philippe Sands. Sello: Anagrama



Las tragedias personales detrás del pasado colonial. Un libro sobre la injusticia y su necesaria reparación.



El 27 de abril de 1973, Liseby Elysé, que entonces tenía veinte años y estaba embarazada de cuatro meses, se subió al barco que zarpaba de la pequeña isla de Peros Banhos, del archipiélago de Chagos, en el océano Índico. Con ella viajaban el resto de los habitantes del lugar, a los que se iba a reubicar en la isla Mauricio. La alternativa era quedarse y morir de inanición. La explicación de ese éxodo forzado está en la Guerra Fría. Por motivos estratégicos, en los años sesenta los americanos decidieron instalar una base militar en el archipiélago.



'My name is Barbra', de Barbra Streisand. Sello: Penguin

Random House



Las memorias de la actriz y cantante Barbra Streisand, ‘My name is Barbra’, se han encarama- do al puesto número 3 de los más vendidos en Amazon, nada más al salir a la venta en Estados Unidos. Y ello pese a que es un libro de 970 páginas -el editor se negó a que fueran dos- y sale al precio de 41,50 dólares en Amazon y casi 50 en librería. Penguin Random House lo presenta como las memorias definitivas de una mujer de 81 años, una ‘leyenda viva’ cuya carrera de seis décadas ha transitado entre la canción popular a la televisión y el cine, y dice que ‘como ella misma, el libro es sincero, divertido, tozudo y encantador’. El título es el nombre de un programa de televisión que ella protagonizó para la cadena CBS y que la catapultó a la fama en 1965.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co

*Con información de EFE