Rendirse o renunciar a algo no siempre es negativo: esto dice psicoanalista 

Rendirse no siempre es un acto negativo, según el psicoanalista Adam Phillips, autor de 'On Giving Up'. En su nuevo libro, el autor ofrece una perspectiva introspectiva sobre la psicología del abandono y cómo puede impactar la vida de manera positiva.



(Vea: ¿Por qué es tan difícil salir de una relación tóxica? Psicólogo lo explica).



Así, explora el concepto de renunciar a través de conversaciones con sus pacientes, observando que a menudo hay una dualidad en esta noción.



Si bien renunciar a algo puede considerarse un fracaso en la sociedad, también puede ser una forma de abrir espacio para cosas más significativas en la vida.



En la obra el autor destaca que el acto de rendirse puede ser visto como una estrategia adaptativa que le permite a las personas redirigir nuestra energía hacia objetivos más satisfactorios y significativos.



Plantea que, en lugar de aferrarse a actividades o relaciones que ya no lo satisfacen, el acto de rendirse puede ser una forma de autocompasión y autoconocimiento.



Phillips sugiere que la sociedad a menudo idealiza la perseverancia y la terminación de tareas como un signo de éxito, pero en realidad, rendirse puede ser una decisión valiente y sabia.



Argumenta que, al renunciar a algo, se están liberando recursos mentales y emocionales para invertir en áreas de la vida que realmente importan.



(Vea: El efecto negativo de las redes sociales en el cerebro que muy pocos conocen).



Por ejemplo, si nos encontramos luchando por aprender algo nuevo o mantener una relación agotadora, dejarlo ir puede permitirnos enfocarnos en lo que realmente nos importa y encontrar una mayor satisfacción y sentido en la vida.



Entonces, renunciar, implicaría reconocer sus prioridades y dirigir la energía hacia lo que realmente a usted le importa. En lugar de seguir adelante por inercia, rendirse puede ser un paso hacia el crecimiento personal, la autenticidad y la realización emocional.

Curiosidades del libro

Portada del libro "On Giving Up", de Adam Phillips. Crédito: Editorial Macmillan

El autor en conversación con CNN dio algunos detalles sobre su libro y el proceso de escritura. A continuación le compartimos algunos de ellos:



- Origen de la idea del libro: Phillips se inspiró en la dualidad entre renunciar y perseverar, explorando cómo la sociedad valora el sacrificio y la persistencia.



- Consejos para renunciar o cambiar: el autor recomienda retroceder y reflexionar sobre nuestras motivaciones. Destaca la importancia del apoyo social y la capacidad de tolerar la ansiedad que puede surgir al renunciar a hábitos arraigados.



- Cuestionamiento de la idea de rendición: Reflexiona sobre por qué la sociedad ve la rendición como algo negativo, señalando la importancia de considerar qué tipo de vida queremos vivir y cómo la persistencia a veces puede llevar a resultados destructivos.



(Vea: ¿Es desorganizado? Cuidado, estas son las graves consecuencias sicológicas).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio