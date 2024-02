San Valentín: las mejores frases para felicitar a alguien por si se le olvidó el día

Aunque no se necesita de una fecha en especial para llenar de elogios y frases bonitas a las personas que tienen su afecto, lo cierto es que el Día de San Valentín es un buen momento para recordarle a sus seres queridos, especialmente pareja y amigos, el porqué aprecia tanto tenerlos en su vida. Pero si por alguna razón olvidó la fecha, no se preocupe, aquí le tenemos algunas alternativas de felicitaciones infalibles para sacarle una sonrisa a sus personas amadas.

Pero ¿sabe por qué esto va a hacer sentir bien a su pareja y amigos? De acuerdo con Gary Chapman dentro de los lenguajes del amor destacan las llamadas "palabras de afirmación", mismas que consisten en reconocimiento y elogios, frases que, según Estefanía García Duque, psicóloga de Psyalive, provocan empatía y fortalecen los vínculos afectivos.



Así que si quiere reavivar la llama del afecto en sus relaciones, será mejor que dedique alguna de las siguientes frases para el Día de San Valentín que son recomendadas por Gemini, bot conversacional de Google, las cuales siempre puede personalizar para darles un toque más especial.

(Lea: Estos son los signos del Zodíaco que no superan a sus antiguas parejas, según la IA)



Frases de amor para dedicar

- Eres mi mejor regalo, mi San Valentín perfecto.

- Te amo más de lo que las palabras pueden expresar.

- Eres la razón por la que sonrío cada mañana, tarde y noche.

- Cada día que paso contigo es mejor que el anterior.

- Te elegiría una y otra vez sin pensarlo.

- Eres la razón por la que valió la pena tanto sufrimiento.

- A tu lado hasta el agua de mar sabe a miel.

- Te has convertido en mi persona favorita de todo el mundo.

Con estas frases puede hacer que el Día de San Valentín se vuelva una fecha memorable para su pareja o mejor amigo. IStock

5 frases para dedicarle a un amigo el Día de San Valentín

Aunque la mayoría de las personas centran su atención en el amor, en muchas partes del mundo, el Día de San Valentín también conmemora a la amistad, por lo cual, incluso si tiene pareja, siempre puede dedicarle un mensaje emotivo a aquellas personas que, se dice que "son la familia que nosotros elegimos" y que han demostrado estar con usted en las buenas y las malas.



(Lea: Los signos a los que les irá mejor en el dinero en la semana del 12 al 16 de febrero)



Así que si usted también tiene un amigo o amiga a la que quiere tener toda su vida a su lado, será mejor que le mande alguna de las siguientes frases emotivas en este Día de San Valentín:

1. Tu amistad es un tesoro que siempre voy a proteger.

2. Seguir teniéndote a mi lado después de tantos años es la mejor victoria que me ha dado la vida.

3. Eres el hermano que elegí proteger y querer por toda la vida.

4. Gracias porque tu locura le da sentido a la rutina y tu sensatez me ha ayudado a no volver con mi ex.

5. Compañero de aventuras, gracias por iluminar mi vida incluso en la oscuridad más profunda.

PORTAFOLIO