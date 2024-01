Si responde estas 10 preguntas sin errores significa que es fuerte emocionalmente

La inteligencia emocional es una de las aptitudes que más caminos le puede abrir en el ámbito profesional y personal, sin embargo son pocas las personas que la poseen, a pesar de que muchos consideren que han trabajado para lograr forjarla. Por ello en esta ocasión le presentamos 10 preguntas que le harán saber si usted es fuerte emocionalmente.

10 preguntas para saber si es una persona con fortaleza emocional

Aunque hay muchas posibles respuestas a cada uno de los siguientes planteamientos creados para CNBC por los hermanos Kathy y Ross Petras, coautores de Awkword Moments: una guía animada de los 100 términos que las personas inteligentes deberían conocer, lo cierto es que solo hay una contestación que demuestra su alto nivel de inteligencia emocional, misma que se adjunta debajo de cada pregunta.



(Siga leyendo: Las 3 características que tienen las personas con inteligencia emocional, según Harvard).



Lo ideal es que al leer cada cuestionamiento usted piense en cuál sería su respuesta y si esta es parecida a la que los Petras brindaron, significa que usted es fuerte emocionalmente.



1. Si el negocio secundario en el que ha invertido mucho dinero y tiempo fracasa, usted:

​Se dice a sí mismo: “No salió como esperaba, pero siempre hay una próxima vez”.



2. Se entera que su jefe eligió la propuesta de trabajo de su compañero y no la suya ¿cómo reacciona?

Simplemente reconoce que su idea no funcionó.



3. Está haciendo un voluntariado y aunque todos están orgullosos de usted, la carga de trabajo lo está acabando, así que decide:

Pedir ayuda a sus amigos, reconociendo sus límites y que necesita de apoyo.



4. Alguien más consiguió un asenso a pesar de no esta calificado, por lo que usted:

Lidia con ello sin hacer una rabieta.



5. Ha tenido una semana terrible: su pareja lo abandonó, le aumentaron la renta y no ha recibido el aumento que esperaba, ¿cómo reacciona?

Pone las cosas en perspectiva y valora lo que sí posee, por ejemplo: amigos, un techo donde vivir y un trabajo estable.

Con estas preguntas puede descubrir si realmente es fuerte emocionalmente. IStock

(Siga leyendo: El rasgo que tiene una persona que es más resiliente que los demás).



6. Su supervisor le pide hacer trabajo para el cual no cuenta con experiencia previa y está fuera de sus funciones, por lo que usted ve la situación como:

Una oportunidad para asumir nuevos desafíos.



7. Su compañera de trabajo confiesa que frustró una de sus ventas o proyectos y decidió guardar silencio en el momento, usted...

​Reconoce que esta acción no estuvo bien, pero la deja pasar.



8. Acaba de escribir un libro o un artículo en el que se ha esforzado mucho, pero al enseñárselo a su mejor amigo este le confiesa que en realidad no le gustan varios detalles, así que usted:

Analiza los aspectos que puede mejorar en su obra.



9. Su superior laboral le encarga hacer un trabajo muy importante para el que sólo dispone de unas cuantas horas y estaba a punto de salir de vacaciones, ¿cómo reacciona?

Ve el lado positivo: es su oportunidad de demostrar el gran trabajador que es.



10. Decide emprender su sueño de vivir en el extranjero con la esperanza de encontrar un trabajo que se adecúe a su perfil profesional, sin embargo, al final no logró ser contratado en ninguno de los puestos de su interés, por lo que usted:

Se da cuenta que, si bien el plan no funcionó, esta travesía le dejó grandes aprendizajes, experiencias y amigos en otro país.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio