Teorías conspirativas en torno al eclipse del 8 de abril: ¿Fantasía o realidad?

Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol, lo que crea un efecto de "anillo de fuego" naranja.

El próximo lunes 8 de abril, el mundo se prepara para presenciar un espectáculo único: un eclipse total de sol. Este evento, que promete ser impresionante y memorable, ha generado un gran interés en todo el planeta.



Sin embargo, junto con la anticipación por este fenómeno astronómico, han surgido diversas teorías conspirativas que han capturado la imaginación de los internautas.



(Vea: Eclipse total de Sol: lo que debe saber de este fenómeno natural).



El eclipse del 8 de abril, que será visible en América del Norte y algunas partes de Colombia, ha llevado a algunos a especular sobre posibles efectos extraordinarios en la Tierra.



Entre las teorías que circulan en internet se encuentra la creencia de que el eclipse sumirá al mundo en una oscuridad total durante varios días. Sin embargo, la Nasa ha desmentido esta idea, explicando que el período de "totalidad" del eclipse, cuando la Luna cubre por completo el disco solar, durará solo unos minutos y no provocará una oscuridad prolongada.



Otra teoría sugiere que el eclipse desencadenará desastres naturales, como terremotos en Estados Unidos y México. Aunque algunas personas han expresado preocupación por una posible relación entre el eclipse y la actividad sísmica, los expertos han señalado que no existe evidencia científica que respalde esta afirmación.



(Vea: Eclipse de Sol: siga en vivo el evento astronómico de la década).



Sismos iStock

Aseguran que los fenómenos astronómicos no tienen un impacto directo en los eventos geológicos, que son inherentemente impredecibles.



Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que los sistemas eléctricos colapsen durante el eclipse debido a supuestas 'energías' asociadas con los eventos astronómicos. A pesar de estas preocupaciones, medios como The New York Times y Scientific American han destacado que los proveedores de energía tienen medidas de seguridad en su lugar para garantizar un suministro eléctrico estable durante el eclipse.





El debate sobre el significado y los posibles efectos de los fenómenos astronómicos continuará intrigando a las mentes curiosas en todo el mundo.



(Vea: ¿Dónde se verá mejor el eclipse anular de Sol en Colombia?).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio