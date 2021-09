Tips para elegir mobiliarios en el sector salud en época de pandemia

Las soluciones de mobiliario representan un gran reto, ya que hay factores como la estética, la ergonomía, la durabilidad y la bioseguridad que son fundamentales para lograr un bienestar, tanto en los pacientes como en el personal de la salud.



(Trabajo en casa disparó las ventas de sillas y escritorios).

No cabe duda de que el mobiliario adecuado para un hospital o en una clínica es de suma importancia, ya que debe cumplir con los elementos fundamentales que conformen el espacio sanitario. Si lo pensamos desde una consulta, los quirófanos, salas de espera, habitaciones o urgencias, se debe implementar un tipo de mueble que brinde la cobertura de todas las necesidades tanto del personal trabajador como de los pacientes.



Por lo anterior, y pensando en el gran reto que representa el mobiliario para el sector salud, Roberto Esguerra Gutiérrez, médico de la Universidad Javeriana, especialista en medicina interna y nuclear y director de la Fundación Santa Fe de Bogotá por más de 15 años, habló de las principales características que se deben cumplir en temas de salud, bioseguridad y comodidad, ya que, en muchas ocasiones, las personas deben permanecer allí largos periodos de tiempo.



(Claves para mantener el éxito de una empresa pese a la pandemia).



Por eso, estas son algunos de los puntos que se deben de tener en cuenta a la hora de amoblar un hospital:



1. El mobiliario debe ser muy grato a la vista, generar un ambiente cómodo y brindar tranquilidad para los pacientes teniendo en cuenta las limitaciones que puedan tener.



2. Los muebles deben cumplir con los estándares de bioseguridad; es decir, con materiales fáciles de desinfectar y que no tengan superficies que puedan acumular bacterias.



3. La calidad y las garantías que promuevan la durabilidad de los elementos en el largo plazo, lo que conlleva a un retorno positivo de la inversión y minimiza los gastos innecesarios en el transcurso del tiempo.



“Los elementos que he trabajado con Contract, especialmente la última dotación que hicimos para un hospital nuevo en Colombia, los materiales que encontramos, especialmente en su línea Herman Miller, nos permitieron tener la tranquilidad de que cumplen con las características que desde el punto de vista de la bioseguridad se requieren para que sean fáciles de limpiar, que no tengan hendijas que acumulen polvo y que sean de materiales que resistan soluciones antisépticas”, aseguró Roberto Esguerra Gutiérrez, médico de la Universidad Javeriana y especialista en medicina interna y nuclear.



El concepto de ergonomía ha tomado mucha fuerza en estos espacios, sobre todo para personas que permanecen demasiado tiempo sentadas o realizando una labor de escritorio, ya sea en los hospitales o laboratorios clínicos. Incluso, también la ergonomía de movimiento para aquellas enfermeras que deben movilizar pacientes, de manera que el diseño de camas y de mobiliario auxiliar de la habitación tengan algún tipo de soporte que brinde facilidad, bienestar y productividad para los profesionales de la salud.



“Toda la línea que representa Contract para mí ha sido muy útil siempre en el diseño de los hospitales que hemos hecho”, aseguró el especialista en el tema.



Si bien en el punto de vista de la tecnología en el mobiliario del sector salud en los últimos años se han evidenciado avances importantes, prevalecen otros aspectos, como lo son la comodidad, el diseño y la durabilidad.