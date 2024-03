TransMilenio extenderá operación hasta la madrugada durante el Festival Estéreo Picnic

Durante el Festival Estéreo Picnic que se realizará en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, TransMilenio extenderá su horario de operación hasta la madrugada para facilitar el transporte de los asistentes.



(Vea: Festival Estéreo Picnic 2024: los artistas emergentes más destacados del festival).



El sistema habilitará tres rutas zonales hacia el norte, centro y occidente de la ciudad, que operarán desde las 11:00 p.m. hasta las 04:00 a.m., entre el jueves 21 y el lunes 25 de marzo.



Los destinos finales de estas rutas serán Unicentro, Las Aguas y Multiplaza, saliendo desde el Parque Simón Bolívar, donde se llevará a cabo el evento.



Además, se establecerá una troncal hacia el Portal Norte, partiendo desde la estación Salitre-El Greco, que funcionará desde las 03:00 a.m. hasta las 04:00 a.m. del viernes 22 de marzo al lunes 25 de marzo.

TransMilenio iStock



(Vea: Lo que podrá encontrar en Estéreo Picnic además de música y artistas).



Se recomienda a los asistentes que adquieran su Tarjeta TuLlave y la recarguen previamente en cualquiera de los puntos de carga de Transmilenio.



Tenga en cuenta que para mayor comodidad, habrá un punto de carga móvil dentro del Festival Estéreo Picnic para que las personas puedan adquirir sus pasajes.



La iniciativa también pretende incentivar el uso del transporte público para evitar aglomeraciones por los vehículos particulares, garantizando una experiencia más segura y sostenible para todos.



(Vea: Bon Bon Bum y McDonald's, con helado exclusivo para el Estéreo Picnic).



SOFÍA DÍAZ RICO

PORTAFOLIO