Así puede identificar si usted tiene algún trastorno del sueño

Los trastornos del sueño se pueden manifestar de diferentes formas, por lo que cada una requiere de una atención adecuada.

Si necesita información para entender cómo puede entender esta problemática y poder identificar si está teniendo problemas para conciliar el sueño.



La temperatura de la habitación

Según un estudio realizado por la National Sleep Foundation, la temperatura ambiente de la habitación es importante. Según los expertos involucrados en la investigación, la temperatura ideal para tener un buen descanso en de 18,3 °C.



De igual manera, afirman que mantener las luces prendidas durante la noche puede perjudicar el ciclo de sueño-vigilia, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud relacionados con el sueño.

Los ronquidos

Los ronquidos son muy comunes y entender por qué se dan este tipoi de situaciones puede ser de gran ayuda para resolverlos. Según Kent Smith, especialista en sueño, en una columna publicada en el diario 'The New York Times', las vibraciones que producen en ronquido se deben a una obstrucción en las vías respiratorias cuando el aire no puede fluir de manera orgánica.



Factores puntuales como la sequedad o la excesiva humedad en el aire, dormir boca arriba o consumir alcohol antes de acostarse pueden empeorar los ronquidos, pues esto puede relajar los músculos, permitiendo que la lengua obstruya la garganta.



Las diferentes caras del insomnio

El insomnio es un trastorno del sueño que se puede manifestar de diferentes maneras. Según explica el neurólogo Alejandro Andersson, esto puede inducir en dificultades para conciliar el sueño, despertares tempranos o sueño superficial con múltiples interrupciones en la noche.



También se le considera insomnio cuando la persona por la mañana sin sentirse del todo descansado, pese a haber dormido. Existen dos tipos de insomnio: el agudo (relacionado con el estrés) y el crónico (que persiste durante más de seis meses).



Parálisis del sueño

Este fenómeno ocurre en la transición entre el sueño y la vigilia, lo que puede provocar que la persona se sienta incapaz de moverse o hablar una vez que está consciente. Aunque no se experimentan daños físicos o neurológicos, sí puede ser una experiencia que puede generar angustia.



Andersson explica que a menudo se relaciona con la privación crónica del sueño o patrones irregulares de suelo, acompañada de síntomas como opresión en el pecho, problemas respiratorios y alucinaciones visuales.



