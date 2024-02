La palabra que al usarla frecuentemente podría volverse 50 % más influyente

La manera en la que nos comunicamos dice mucho de nuestra personalidad, la cual puede ser rígida o blanda, y aun así tener un alto grado de convencimiento. Pero, para sorpresa de muchos, un estudio de Harvard encontró que existe una palabra que puede aumentar su nivel de influencia sobre otras personas hasta en un 50%.

Parece difícil de creer, pero, si se utiliza sabiamente, esta palabra puede convertirlo en una persona que no solo logra convencer a las personas sobre determinados puntos, sino que logra influir de manera sustancial en las percepciones que se tienen, dando paso a una apertura de mentalidad y desprendimiento de la zona de confort de sus interlocutores, pero, ¿cuál es esa palabra con poderes mágicos?



La palabra que Harvard recomienda utilizar para influir en los demás

De acuerdo con un estudio realizado hace casi 50 años por la Universidad de Harvard, la palabra "porque" tiene una gran influencia sobre las personas, ya que es una manera velada de incluir argumentos que refuercen una premisa y ayuden a generar un punto de partida sobre el cual apoyar una conclusión.

En términos simples, con el empleo de esta palabra, la persuasión se impulsa por la lógica. De tal suerte que, al utilizar la palabra "porque" aumentas la posibilidad de que "más personas te escuchen y hagan lo que quieras".

Aquí tiene una lista de “palabras mágicas” que pueden darle efectividad a la forma en la que se comunica. IStock

Al respecto, Jonah Berger, profesor de marketing de la Universidad de Pensilvania, afirmó recientemente a CNBC que: "usar la palabra 'porque' al intentar convencer a alguien de que haga algo tiene un resultado convincente". No obstante, esta no es la única "palabra mágica" que el especialista destaca al momento de intentar lograr generar un discurso lo suficientemente elocuente como para convencer a la audiencia.



De hecho, Berger cuenta con un libro en el que, entre otras expresiones, destaca aquellas que son un buen punto de partida para influir sobre los demás, ya que asegura que, los argumentos, peticiones y presentaciones "no son ni más ni menos convincentes cuando se basan en ideas sólidas; más bien, dependen de las palabras individuales que se utilicen para su construcción".

En este sentido, Berger puntualiza que otra palabra que lo puede ayudar a volverse una persona influyente es: "recomendar" en lugar de decir "me gustó", ya que lo segundo incluye un aire visible de subjetividad, mientras que el primero se centra en una llamada de acción que deja "la decisión final en el interlocutor", quien determinará si sigue o no su recomendación.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio