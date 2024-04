A ritmo de vallenato hacen reclamo por altos precios de la energía en la costa Caribe

Los altos precios de la factura de la energía en la región Caribe es un flagelo que ha estado padeciendo los ciudadanos del norte del país durante varios años, y más aún en el presente, cuando el valor que cada hogar debe pagar por el suministro de energía parece ser cada vez más alto.

Esta problemática se ha vuelto tan común que muchos hogares les ha tocado 'ingeniárselas' para que el valor que les llegue a las facturas sea más bajo y se pueda ahorrar algunos pesos, sin embargo, muchos ciudadanos de esta región del país han manifestado que no se le ha prestado la suficiente atención a esta situación.



(Más: Anla otorgó licencia ambiental a parque solar en Santander).



Por ello, y para buscar mayor atención a esto, el conocido artista vallenato Iván Villazón interpretó 'Apagando focos', una canción en la cual hace una protesta hacia las empresas que prestan el servicio de energía en la costa Caribe (Air-e y Afinia) para que atiendan la problemática que está afectando las finanzas de los hogares de esta zona de Colombia.

Energía FOTO: iStock

“No puedo tomarme un trago y esto pa’ mi es una cruz / si todo lo que me gano es para pagar la luz”, canta el experimentado cantautor en la canción, recientemente homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata. “Yo vivo apagando focos y la cuenta sube más”.



(Le recomendamos: Estos serían los nombres de los tres comisionados entrantes que tendría la Creg).



"Son cosas que no me explico, se las vengo a referir / prendí dos abaniquitos, llegó en 400.000" interpreta el artista en el coro.



Aquí puede ver el video completo de la pista:

El metraje de la canción, de autoría de Julio Oñate, ya alcanzó las 16.000 visualizaciones en YouTube y cerca de un centenar de comentarios.



(Le puede interesar: Zona oriental, en mayor riesgo de desabastecimiento eléctrico).



"La realidad que vivimos en la costa en una canción y seguimos igual, por lo menos este gran artista alzó, digo, cantó la voz de protesta", comentó un usuario.



"Esta canción tiene ese gran estilo picaresco típico del vallenato tradicional, además es una protesta contra los abusos de esas empresas de energía en la Costa. Grande Villazón", escribió otro internauta.

PORTAFOLIO