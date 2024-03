¡Está de vuelta!: Egan Bernal escaló al podio en la Vuelta a Cataluña

El esloveno Tadej Pogacar prácticamente sentenció la Volta a Cataluña tras ganar este sábado en solitario en Queralt la sexta y penúltima etapa de la carrera con una nueva exhibición de fuerza.



(Lea más: Esta es la primera mujer en completar uno de los ultramaratones más duros del mundo)

Pogacar (UAE) recorrió en solitario los últimos 30 km de etapa para hacerse con su tercera victoria en esta Volta, por delante del colombiano Egan Bernal, el gran beneficiado del día, y el español Mikel Landa.



El esloveno ha vuelto a demostrar, tras los 154,5 km de etapa de dura montaña, que no tiene rival en esta carrera, que ha dominado desde que se enfundara el maillot de líder con su victoria en la segunda etapa.

(Lea más: Un divorcio después de 70 años: la selección alemana de fútbol dejó a Adidas por Nike)

"La subida final fue muy bonita con toda la gente, pero hoy fue realmente duro", dijo Pogacar tras la carrera. Ya sólo una catástrofe podría privar de la victoria final el domingo en Barcelona a Pogacar, que encabeza la general con 3:31 segundos sobre Mikel Landa y 4:53 sobre Bernal.

El ciclista colombiano del Ineos ha sido el gran beneficiado del día, que inició la etapa en Berga en la 9ª posición de la general para terminarla en el tercer cajón del podio. La dura ascensión al Coll del Pradel con rampas de más del 10% sirvió para hacer una primera selección en el pelotón, pero la etapa acabaría disputándose en la penúltima subida a la última dificultad montañosa del día.

Pogacar atacó a tres kilómetros de la cima de la Collada de Sant Isidre a 29 km de la meta, sin que nadie intentara saltar a su rueda salvo Landa. "Estoy contento en general, me queda un poco esa pena de no haber podido seguir a Pogacar. Me ha parecido verlo un poco más cerca, pero aún así está muy fuerte", dijo Landa en la llegada.

Al ciclista español se le unió Bernal, que se fue de un pequeño grupo que venía por detrás y entre los dos se fueron en pos del esloveno.

(Lea más: Así quedaron los grupos de los clubes colombianos en copas Libertadores y Suramericana)

Volta Ciclista a Cataluña EFE

(Vea: ¿Quiere bajar grasa corporal? Estos son los ejercicios que más le pueden ayudar)

"Fue una etapa muy dura. Durante todo el día me estuve sintiendo bien", dijo Bernal tras la carrera. "Salté para coger a Mikel, con el viento en contra, me esperó para que fuéramos juntos y nos ayudamos uno al otro", añadió el ciclista colombiano.

La Volta finalizará el domingo en Barcelona, con salida y llegada en la capital catalana tras 145,3 km con un alto de tercera categoría y seis pasos por el alto de Montjuic, de segunda categoría.

AFP