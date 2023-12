¿Cuánto le costó a Yeferson Cossio su cirugía de aumento de estatura?

Yeferson Cossio vuelve a ser tendencia en redes sociales a raíz de una supuesta operación mediante la cual habría buscado aumentar el tamaño de su miembro viril.



Sin embargo, el 'influencer' paisa salió recientemente en sus redes para contar que esta operación, en realidad, tuvo el objetivo de crecer 10 centímetros en su estatura.



No quedándose corto, Cossio contó su experiencia a sus seguidores, afirmando, en un principio, que se trataba de un procedimiento muy doloroso.



"Hace dos años tuve una situación con las piernas que no pienso compartir ahora (...) Yo enanito no soy, tampoco soy el más alto, yo mido 1.77", dijo el creador de contenido antioqueño.



Tras realizar varias indagaciones sobre el tema del alargamiento de piernas, Cossio buscó a un médico que tuviera experiencia en este tipo de procedimientos en Colombia, aclarando que el fin de este sometimiento en netamente estético.



“En 15 días vamos a empezar a alargar un milímetro por día. No creo que alcance al 1.87, tal vez, 1.83, 1.84″, dijo Cossio en el video, quien en este momento se encuentra utilizando una silla de ruedas mientras avanza su proceso.



Ante esto, el creador de contenido comentó que había recibido numerosas críticas, incluso, de otros famosos como Elianis Garrido, quien dijo en sus redes: "Qué miedo, primero se puso prótesis mamarias, ahora se puso las patas flacas más largas. Ojo con quien influencia a sus hijos, hijas".



“Ese solo es un reflejo del vacío que siente por dentro que ni siquiera el dinero, cirugías o sexo pueden llenar”; “‘papi’, yo lo que veo es que usted es un acomplejado”; “¿y el agrandamiento del cerebro pa’ cuándo?”, fueron algunos comentarios de los seguidores de Cossio.



En cuanto a tema de costos, Cossio aseguró que invirtió entre 200 millones y 700 millones de pesos.



