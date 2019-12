La soledad causa tanto daño a salud como fumar 15 cigarrillos al día

No es ninguna novedad que el tabaquismo es perjudicial para la salud. No obstante, según investigaciones recientes, la soledad es tan nociva como fumar 15 cigarrillos por día o como la obesidad.



"La vivencia de soledad subjetiva tiene un peso comparable a fumar 15 cigarrillos al día o ser obeso. Sin duda no es un resultado validado en estudios independientes, pero creemos que ilustra bien el potencial impacto de la vivencia de soledad", afirmó Álvaro Pascual-Leone, neurólogo y catedrático de la Universidad de Harvard, en una entrevista al medio español La Vanguardia.



El especialista, co-autor de El cerebro que cura (Plataforma Editorial), además agregó que "esa analogía está basada en la proyección de riesgo de enfermedad de distintos estudios epidemiológicos que muestran que como factor de riesgo para patologías y discapacidad".



En relación a la soledad, una encuesta de la compañía global de servicios de salud Cigna realizada junto a Ipsos en Estados Unidos, reveló que la mayoría de los adultos del país del norte de América se consideran solos. En ese sentido, Álvaro Pascual-Leone precisa que "lo importante no es si estás solo o no, sino si te sentís solo".



LA ESCALA DE SOLEDAD



La encuesta de Cigna, se basó en la escala de soledad de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), hecha sobre 20 mil casos de personas mayores de 18 años.



El resultado del trabajo arrojó que el 47% de los estadounidenses dijeron que a veces o siempre se sienten solos; el 27 % pocas veces o nunca siente que hay personas que realmente los comprenden; el 43% a veces o siempre siente que sus relaciones no son profundas y que está aislados de otras personas y el 20% afirmó que pocas veces o nunca se siente cercano a otras personas.



Asimismo, el trabajo concluyó que sólo el 53 % tiene interacciones sociales significativas cara a cara con un amigo o su familia todos los días; la generación Z, jóvenes de entre 18 y 22 años, afirmaron que son los que más solos se sienten y aseguran tener un estado de salud peor que las generaciones mayores.



El uso de las redes sociales por sí mismo no es un indicador de la soledad; los encuestados definidos como usuarios muy frecuentes de redes sociales tienen un puntaje de soledad de 43.5, mientras que los que no las utilizan obtuvieron 41.7.



Álvaro Pascual-Leone también agregó que aún cuidándose, la soledad es igual de perniciosa para la salud. "Si te sentís solo, el beneficio de dormir las horas suficientes es mucho menor", ejemplificó. "Por eso decimos que al final la vivencia de soledad te mata, es una enfermedad mortal", concluyó el profesional.





La Nación, Argentina