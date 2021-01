Subaru lanza en Colombia dos modelos de vehículos híbridos

Subaru Colombia le madrugó a este 2021 y anunció la llegada al país de la versión híbrida de sus dos modelos más representativos del mercado nacional: la Subaru XV y la Subaru Forester, ambas equipadas con la tecnología e-Boxer.



Este nuevo desarrollo de Subaru, presente hoy en sus tradicionales y comprobados motores boxer, logra una unidad de propulsión capaz de ofrecer una conducción deportiva y segura, mateniéndose fiel al ADN de la marca japonesa.



La nueva denominación del sistema e-Boxer combina un motor a gasolina boxer de cuatro cilindros y 2.0 litros de cilindrada, que ofrece una potencia máxima de 148 caballos y un par máximo de 196 Nm de torque; el motor eléctrico cuenta con 16 caballos de potencia y 66 Nm de torque.



Su funcionamiento es muy sencillo: al arrancar y circular por debajo de los 40 km/h, el propulsor se activa en modo eléctrico. Cuando se incrementa el régimen de revoluciones se combinan ambos motores, mientras que a alta velocidad, la propulsión procede exclusivamente de la unidad térmica.



Cabe destacar que la batería del motor eléctrico, que tiene una potencia máxima de 13,5 Kw, se recarga a través del sistema regenarativo de energía cuando se aplican los frenos o se desacelera, lo que garantiza tener energía disponible en todo momento, sin realizar ningún tipo de conexión.



El e-BOXER viene integrado con el sistema Symmetrical All Wheel Drive (AWD) y X-MODE, equipamiento que es característico de la marca en todo su portafolio y que brinda la máxima seguridad en todo tipo de terreno.



“Con la llegada de la tecnología e-Boxer, se inicia una nueva etapa de Subaru en Colombia manteniéndose fiel al ADN de la marca, conservando el desempeño deportivo, la confiabilidad y seguridad que aportan nuestros productos, y que ahora incluye un agregado como lo es la protección del aire que respiramos y una mejor autonomía en dos de los modelos más representativos de nuestro portafolio”, comenta Mauricio Hernández, VP Retail - Passenger Cars PracoDidacol.



La incursión de la marca japonesa al segmento híbrido se da en un momento ideal gracias a los beneficios tributarios otorgados por el gobieno Nacional en materia de IVA, y de movilidad al estar dicha tecnología excenta de la norma de ‘Pico y Placa’, en ciudades como: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira.



“De esta forma Subaru Colombia da respuesta a quienes estaban a la espera de una nueva alternativa poseedora de un gran desempeño, confiabilidad, seguridad, y versatilidad, que permita que cada vez más colombianos se animen a utilizar vehículos de altísima tecnologia amigables con el medio ambiente”, agrega Hernández.



DESEMPEÑO DE GRAN NIVEL



Gracias al diseño del motor, los nuevos modelos XV y Forester e-BOXER tienen un bajo centro de gravedad y simetría en todos los elementos del sistema híbrido e incorporan el nuevo SI-DRIVE, diseñado especialmente para esta tecnología.



El SI-DRIVE permite adaptar el modo de manejo de acuerdo al estilo, necesidades o deseos del conductor. En modo Inteligente (I), para eficiencia energética óptima; modo Deportivo (S) para una mayor respuesta del propulsor; o modo Sport Sharp (S#) para extraer el máximo desempeño.



El nuevo conjunto de propulsión equipado con Symmetrical All Wheel Drive (AWD), mejora las aptitudes off road del vehículo, facilitando el rendimiento del sistema X-MODE que esta presente en ambas versiones. Este último controla la transmisión del motor y el sistema de frenos, ayudando al conductor a recorrer terrenos que requieren de mayor tracción, estabilidad y control, bien sea en pendientes como aquellas superficies deslizantes por la lluvia o tierra suelta.



Los nuevos modelos híbridos de Subaru están construidos sobre la Plataforma Global Subaru (SGP), mejorando tanto la seguridad como el rendimiento de los vehículos con el objetivo de ofrecer diversión de manejo, así como tranquilidad no solo al conductor, sino también a los pasajeros.



EQUIPO DE SEGURIDAD



Como es tradición en Subaru, la seguridad integral hace parte también de su ADN por lo cual estas versiones híbridas, equipan de serie el sistema de asistencia a la conducción de Subaru, EyeSight.



Esta tecnología desarrollada por la marca japonesa, posee dos cámaras que capturan imágenes tridimensionales para determinar la forma, velocidad y distancia, no solo de vehículos sino también de motocicletas, ciclistas, peatones y obstáculos.



Cuando el EyeSigth detecta un peligro potencial, avisa al conductor e incluso frena si es necesario para evitar un accidente. El paquete de asistencias del sistema esta conformado por las siguientes funciones:



1.- Control de crucero y de crucero adaptativo



Además del tradicional Control Crucero, el Adaptativo, cuando detecta un vehículo delante, ajusta la velocidad para mantener una distancia determinada con este, mediante su monitorización y la diferencia de velocidad. El Sistema ajusta el motor, transmisión y freno, para mantener la velocidad en base al tráfico.



2.- Aviso de distracción y salida de carril



Cuando por efecto de la fatiga, el conductor se distrae y comienza a salirse de su carril de forma involuntaria, el aviso de distracción alerta al conductor con una alarma sonora y un indicador intermitente, y puede corregir la dirección del volante, para evitar la salida del carril favoreciendo así una conducción segura.



3.- Función de aviso de avance del auto delantero



Si el vehículo está detenido en un semaforo o trancón, y el sistema EyeSight detecta que el auto de adelante empieza a moverse, se produce una alerta de arranque que advierte al conductor con un timbre y una señal luminosa intermitente, para que reinicie la marcha.



4.- Control del acelerador



Cuando EyeSight visualiza un obstáculo por delante del vehículo y detecta que el conductor no baja la velocidad, el sistema de gestión de pre-colisión del acelerador emite varios pitidos breves, lanza una señal luminosa parpadeante y corta la potencia del motor para evitar un choque frontal.



5.- Frenada de pre-colisión



Al anticipar una colisión inminente con un vehículo u otro obstáculo situado por delante, el sistema de frenado de pre-colisión avisa al conductor con una alarma y una luz que se enciende en el tablero de instrumentos. Si aun así el conductor no realiza una acción evasiva para impedir el choque, el sistema frena automáticamente para reducir el impacto o evitar el impacto. Si el conductor realiza una acción evasiva, la asistencia de frenado actúa para ayudarle a evitar el golpe.



Adicionalmete las Subaru XV y Forester e-BOXER vienen equipadas con los siguientes elementos y sistemas que complementan su avanzado equipo de seguridad:



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL CONDUCTOR



El Sistema de Monitorización del Conductor (DMS) contribuye a una conducción más segura. A través de una cámara exclusiva para este sistema, alerta cuando detecta signos de distracción o sueño en el conductor. El DMS reconoce hasta cinco conductores pre-registrados y ajusta la posición de la silla y espejos, las preferencias en la pantalla multifunción y sistema climatizador, según lo programado en cada perfil.



SIETE AIRBAGS



Los airbags delanteros, laterales, de cortina y uno de rodilla (para conductor) con Sistema de Retención Suplementario (SRS), se equipan de serie para dotar a los pasajeros del máximo nivel de protección en caso de colisión.



FAROS ADAPTATIVOS



Estos faros delanteros con tecnología LED de apagado y encendido automático, funcionan conectados con la dirección y la velocidad del vehículo para orientar las luces en la dirección en la que gira, lo que le ayuda al conductor para ver mejor en las curvas, haciendo más seguro el manejo nocturno.



SISTEMA DE CONTROL DINÁMICO



El Sistema de Control Dinámico ajusta la distribución de la potencia del motor y los frenos de todas las ruedas para ayudar a mantener el vehículo en su trayectoria. Por su parte la Vectorización del par activo, ayuda mediante la aplicacion de los frenos en las ruedas que lo necesiten, para conseguir un giro más preciso al tomar curvas cerradas.



FRENADO DE EMERGENCIA EN MARCHA HACIA ATRÁS



Cuando está puesta la marcha hacia atrás, este sistema utiliza los cuatro sensores en el parachoques trasero para detectar obstrucciones detrás del vehículo. Si detecta algo, el sistema avisa al conductor con sonidos de advertencia y acciona automáticamente los frenos para evitar una colisión o reducir los daños.



EQUIPAMIENTO INTERIOR



Los nuevos Subaru XV y Forester e-BOXER les fue incorporado un sistema de entretenimiento e información de última generación, que mantiene conectados a sus ocupantes.



Cuentan con una pantalla táctil de 8 pulgadas que permite un acceso intuitivo a la navegación y funciones del teléfono inteligente compatibles con los sistemas Apple Car Play y Andorid Auto. Incluye además reconocimiento de voz en modo manos libres, lo que mejora la seguridad al reducir las distracciones durante el trayecto.



El cuadro de mandos es ahora más fácil de ver con una pantalla de mayor tamaño de 4,2” LCD a todo color, que le permite al conductor ver la información de conducción en un solo vistazo.



Así mismo disponen de una tercera pantalla de 6,3” ubicada en la consola central, que muestra la hora, la temperatura, las alertas del próximo mantenimiento del vehículo, la información de seguridad, y el control dinámico. También realiza un seguimiento de la energía de la batería y consumo de combustible.



ASÍ ES EL XV HÍBRIDO



Con una combinación de diseño urbano atractivo y moderno, es el SUV ideal para jóvenes que buscan un estilo propio, donde la aventura hace parte de su vida.



Ya sea al salir de noche en la ciudad o disfrutar de una escapada en un fin de semana, el XV tiene una gran capacidad de carga para llevar todo lo necesario. El ancho y altura del maletero, permite que la carga y la descarga del equipaje sea fácil y más cómoda.



En el interior hay todavía más espacio y equipa rieles de techo fáciles de usar para transportar elementos más grandes.



ASÍ ES EL FORESTER HÍBRIDO



Diseñado para los estilos de vida activos, la Forester ofrece una conducción agradable para todo tipo de conductor con excelentes prestaciones, que otorgan diversión y confort al volante, siempre con la máxima seguridad y diseñado para reducir la fatiga en viajes de larga duración.



Este SUV posee una altura ideal que le permite enfrentar diversos tipos de terreno con el objetivo de ayudarle al conductor a superar obstáculos sin daños ni bloqueos.



Su interior proporciona confort para todos los pasajeros, gracias a su amplio habitáculo con diferentes espacios de almacenaje, como el disponible en el respaldo de los asientos. Su área de carga con portón trasero automático fácil de usar, lo hace aún más cómodo y versátil.



Los Subaru XV y Forester e-BOXER llegan con un precio de introducción de $123.900.000 y $135.900.000 respectivamente y están disponibles en las principales vitrinas de la marca a nivel nacional.