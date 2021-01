Tendencias tecnológicas que marcarán el 2021

El 2021 augura un panorama similar al del año anterior en cuanto a la necesidad emergente de aprovechar las herramientas tecnológicas que reduzcan los desplazamientos hasta las oficinas de las diferentes compañías o entidades gubernamentales para trabajar o realizar cualquier tipo de trámites.



Un estudio, realizado por Facebook y Deloitte, sostiene que siete de cada diez pymes hará un mayor uso de las herramientas digitales una vez finalizada la pandemia de la Covid-19.



Dado el escenario de restricciones de movilidad, “las personas y empresas se han visto forzadas a explorar y apropiar herramientas digitales que les permita mantenerse aisladas pero conectadas, para dar continuidad a sus actividades laborales, académicas y personales y son varias las tendencias que marcarán el 2021”, afirmó Daniel Medina, presidente de Olimpia IT, compañía de tecnología colombiana.



Por esa razón, a continuación, siete tendencias que según Olimpia IT marcarán el año que inicia y probablemente sentarán un precedente para cuando finalice la emergencia sanitaria:



1. Trabajo remoto: conectarse a través de los canales digitales para continuar las actividades laborales será una modalidad que se quedará, entre empleados y organizaciones, aun cuando termine la pandemia, no solamente porque ha traído importantes beneficios en optimización del tiempo, mejora de la calidad de vida de los usuarios sino porque en países como Colombia se avanza en una reglamentación para esta práctica.



2. Pagos en línea: con el comercio electrónico y la necesidad de minimizar el contacto físico, la posibilidad de pagar a través de Internet ha tenido gran acogida por parte de los consumidores. Se estima, de acuerdo con un estudio de Mercado Libre, que el 70 por ciento de los colombianos seguirá usando pagos digitales tras la pandemia.



3. Factura electrónica: además de la obligatoriedad de la factura electrónica en el país, esta herramienta resulta útil en la operación de las empresas ya que elimina el trabajo manual de entrega y recepción de facturas. También administra, gestiona y automatiza todas las facturas que emiten las compañías.



4. Ciberseguridad: en vista del aumento de riesgo cibernético al que han estado expuestas las empresas y personas, ha resultado imprescindible fortalecer la seguridad frente a estafas, fraudes, robo de redes sociales, suplantación de identidad y hackeo de cuentas bancarias y personales. Por eso, soluciones como videoanalítica y dispositivos biométricos serán cada vez más necesarios para blindarse de los delincuentes que atenten contra la seguridad de la información



5. Firma electrónica: con el fin de optimizar los tiempos en los diferentes procesos y seguir los protocolos de bioseguridad ante la emergencia sanitaria, la posibilidad de suscribir documentos a través de Internet de manera segura y con validez jurídica es muy importante para empresas y profesionales independientes que están continuando sus labores sin salir de casa.



6. Almacenamiento en la nube: esta es una solución que ha demostrado superar a los servidores y dispositivos de almacenamiento físicos, ya que genera mayor seguridad y eficiencia en el almacenamiento y administración de la información de personas y empresas.



7. Identidad digital: para mitigar el riesgo de fraude y suplantación de identidad, además de facilitar el control de los protocolos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria, el uso de las herramientas para reconocimiento facial y documental son algunas de las medidas en tendencia por parte de entidades y establecimientos de comercio.



Sin lugar a dudas, estas soluciones tecnológicas serán aliadas indispensables durante la emergencia sanitaria y con seguridad se quedarán en la postpandemia para facilitar el acceso y la seguridad en las plataformas digitales que serán cada vez más apetecidas por los usuarios.