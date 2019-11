Temas en los que más se consumen los datos móviles en el país

En promedio, el 24,3% de los datos móviles que consumen los colombianos de sus planes celulares son destinados a comunicaciones con familiares, esa es una de las conclusiones del estudio Comunicación en Familia, adelantado por Claro Colombia y Centro Nacional de Consultoría (CNC).







El estudio además reveló las formas predilectas de los colombianos para comunicarse con su familia, en un contexto en el que la tecnología se configura como medio fundamental para acercarse aún más a los seres queridos.





Así las cosas, la encuesta, realizada en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se destacó que el aspecto familiar es en el que más se usan los datos móviles; seguido por temas laborales, con 22,8% del consumo de datos; y mantenerse informado, con 17,8%. El entretenimiento (17,6%) y la comunicación con los amigos (14,2%) fueron otros de los ítems presentes.







Una de las formas más comunes para comunicarse con la familia son los grupos de WhatsApp. Según el informe, 84% de los encuestados tiene grupos familiares, y están divididos de la siguiente manera: 34% solo tiene un grupo familiar, 22% está en dos grupos, 10% hace parte de tres y 18% integra cuatro o más grupos con su familia.



La misma medición se hizo con amigos, personas del trabajo y otros. Pese al protagonismo de los grupos familiares, también se descubrió que son silenciados por el 23% de las personas que cuentan con ellos en su smartphone.



Otro de los factores evaluados fue la cantidad de fotos publicadas en redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) con la familia. Si bien 34% de los encuestados no sube fotos en sus redes sociales, a la población restante se le preguntó sobre las 10 últimas fotos compartidas por este medio. Ante esto, se evidenció que el 37% de las fotos son con la familia, 25% 'selfies', 18% de paisajes, 13% con amigos y 6% de comida.





De la misma manera, al menos el 50% de las personas prefieren comunicarse con sus tíos, primos y abuelos a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, en vez de visitarlos recurrentemente.



El medio presencial tan solo llega a un 43%, seguido de las llamadas (29%) y el uso de WhatsApp (24%). Sin embargo, a la hora de evaluar a quién llaman más los colombianos, se encontró que más del 50% de las llamadas realizadas y recibidas por una persona son con su familia cercana (padres, hijos, hermanos), más del doble de la llamadas que realizamos y recibimos a nuestros colegas (cerca del 20%), amigos (10% aprox.) y menos del 7% de las interacciones que realizamos con frecuencia están destinadas a nuestra familia extendida (primos, tíos y abuelos).



Por último, solo un 50% de las personas visitan a sus padres al menos una vez a la semana y es probable que el 36% de los encuestados no pase Navidad en familia. No obstante, la Navidad es el acontecimiento en el cual es más probable que las personas se reúnan con sus familias, inclusive, las personas perciben que es más probable, en un 42%, de encontrarse a sus familiares en un funeral que en un matrimonio o grado.



WhatsApp es el canal con quien más se acostumbra a hablar con los amigos. La comunicación por WhatsApp con amigos es seis veces más frecuente que con la familia extendida. Tan solo un 6% acostumbra a chatear con su familia extendida, seguido de las personas relacionadas con el trabajo en un 17%, la familia cercana en un 33%, y los amigos en un 38%, con quienes hablamos por WhatsApp con mayor frecuencia.