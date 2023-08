Esto es lo que se sabe de la mujer que cayó por ventana tras temblores

Archivo particular

El pasado jueves 17 de agosto, varios temblores muy fuertes se registraron en el centro del país. El epicentro de los mismos fue el departamento del Meta (los municipios de El Calvario y Acacías, y Villavicencio) y se sintieron especialmente fuertes en Bogotá.

Y precisamente en la capital del país se vivió un hecho trágico a raíz de los sismos: en el edificio Madelena Urbano II, en el sur de la ciudad, una joven, al parecer, intentaba pasar hacia otro apartamento por una ventana cuando cayó desde un séptimo.

La mujer, quien fue identificada como María Liz Moreno, de 26 años y de nacionalidad venezolana, murió por el hecho.

Pero, ¿qué fue lo que pasó?

El diario EL TIEMPO recopiló diferentes testimonios sobre lo que le pudo haber ocurrido a la joven.

Lo que se sabe

Un video es una de las claves en la investigación que ya se adelanta. En este se puede ver cuando la joven está colgando desde una ventana del séptimo piso intentando salir del apartamento. Sin embargo, María Liz perdió el equilibrio, cayó al vacío y falleció.

Una de las habitantes del conjunto donde ocurrió la situación dijo que cuando bajaba por las escaleras de la torre 3 con su madre, evacuando por uno de los sismos, hubo un momento muy confuso.



“En un momento, mi madre se adelantó y salió primero, entonces escuchó un fuerte estruendo y luego solo fueron gritos y lágrimas de varios vecinos”, explicó.



“La vi (a María Liz) en el piso y lo que hice fue correr hacia ella porque pensé que se había desmayado. Encima de su pecho estaba una mujer haciéndole RCP una y otra vez, entonces yo le toqué el pulso, pero no sentí nada. Vi cómo uno de sus dedos de la mano se movía y sus ojos se iban apagando. Ahí sentí que ya no había nada que hacer. Sin embargo, una de mis vecinas continuó con los primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia”, narró la testigo.

Sobre la atención por parte de las autoridades, la testigo dijo que llamaron una ambulancia y al cuerpo de bomberos, pero tardaron en llegar.



“La ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar. Cuando entraron al conjunto, uno de los camilleros se bajó para brindarle los primeros auxilios. Pero era demasiado tarde, ella ya no tenía signos vitales”, lamentó.

Por qué intentó salir por una ventana

Según pudo constatar EL TIEMPO, la joven víctima no era habitante del conjunto Madelena Urbano II: ella vivía en Madelena Urbano I, un conjunto cercano a donde ocurrió su fallecimiento, pero la noche del miércoles 16 de agosto la pasó en el apartamento de un amigo, quien además vivía con otra persona.



EL TIEMPO conoció que el amigo de María Liz se levantó el jueves 17, se organizó y salió. El otro inquilino no conocía que su compañero de apartamento estaba con la joven, entonces, se levantó, se arregló y salió del lugar. Como pensó que no había nadie, tomó la decisión de dejar con llave la vivienda.



Pese a que hay distintas hipótesis, EL TIEMPO corroboró las versiones con las autoridades que investigan el hecho y conoció, además, que, al momento de la réplica, María Liz Moreno llamó a uno de sus amigos para pedir ayuda porque se encontraba encerrada en el apartamento.



"En medio de la llamada, esta persona intentó calmarla de varias maneras mientras alguien llegaba a abrir la puerta, pero, invadida por el pánico y el miedo de quedar atrapada en el sismo, la mujer tomó la decisión de salir por la ventana para buscar la manera de salir del apartamento, pero, lamentablemente resbaló y cayó", le dijo a EL TIEMPO una fuente que investiga el caso.



KAROL RODRÍGUEZ

Equipo de redes sociales de EL TIEMPO