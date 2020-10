'Tercera y cuarta ola del Covid-19' y cómo prevenirlas

Archivo particular

En el país, durante los últimos 7 meses se han presentado a la fecha más de 1 millón de contagios por Covid 19, de los cuales más de 900.000 personas se han recuperado según los últimos datos del Ministerio de Salud, ahora bien, de acuerdo al Colegio Médico Colombiano, el pico u ola es el momento en el que se alcanza el número más elevado de contagios y se determina a partir del comportamiento que estos tienen en una línea de tiempo.



(Nuevos cierres, amenaza en el país tras llegar al millón de contagios).

En Colombia, la primera ola consistió en los casos de Covid-19 que se registraron por primera vez en los diferentes países del mundo, la segunda ola, hace referencia a los rebrotes, un ejemplo de esto es lo que sucede en algunos países de Europa y Asia en la actualidad.



No obstante, y a pesar de que algunas vacunas se encuentran en estudio y en etapa de aprobación, aún no están disponibles para controlar la pandemia. En el país desde la primera semana de septiembre se habla de una nueva normalidad que busca reactivar la economía, por lo que se han abierto diferentes sectores de comercio como restaurantes y gastrobares, con la premisa de mantener todas las medidas de protección y autocuidado.



Por lo anterior, desde AbbVie, una compañía biofarmacéutica global cuyo trabajo se basa en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos, planteamos cómo el Covid-19 en sí no solo representa un desafío para el sistema de salud, sino que también podría significar otros retos en salud con la aparición de la tercera y la cuarta ola.



La tercera ola de la pandemia consiste en el control inadecuado de las enfermedades crónicas tales como cáncer, VIH, enfermedad cerebro vascular, diabetes, enfermedad renal crónica, entre otras. Esto se debe en parte a que la atención se focalizó en atender pacientes Covid-19 y que además, las personas dejaron de acudir a los especialistas, y en otros casos se suspendieron tratamientos y medicamentos.



Por otro lado, ‘‘la cuarta ola hace referencia a las alteraciones a la salud mental de las personas como consecuencia del estrés lo que significa vivir en un escenario de pandemia (restricción a la libertad, riesgo de contagio en un sistema de salud cada vez más copado e insuficiente por la misma pandemia, escenario de vida o muerte, pérdida del empleo e impacto en los ingresos, problemas de convivencia con la familia y la pareja, entre otros (algunos hablan inclusive de un escenario de estrés post traumático PTS por sus siglas en inglés)’’, afirma el Dr. Manuel Uribe, director médico de AbbVie para Región Norte de Latinoamérica.



En la actualidad, Colombia se encuentra por encima del millón de casos de Covid- 19, por esto es relevante seguir fortaleciendo el sistema de salud en los niveles local, regional y departamental.



Además, se espera que en el país se presente la tercera ola a finales del mes de noviembre según el Ministerio de Salud, en relación a esto el Dr. Uribe puntualiza lo siguiente “Se deberían generar mecanismos innovadores para que los pacientes crónicos tengan acceso oportuno a sus medicamentos e intervenciones en salud de tal manera que los pacientes que se descompensen sean menos. Igualmente, se debería incluir en la planeación financiera del Gobierno en torno a la pandemia un juicioso análisis de la tercera y cuarta ola. Pues en alguna dimensión van a llegar y habrá que hacerles frente’’.