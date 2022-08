TikTok gana terreno en el marketing digital empresarial

El fenómeno de la red social TikTok no solo ha contagiado a los jóvenes en el mundo entero, sino que también ha logrado cautivar a las marcas y a los equipos de marketing que han encontrado una forma divertida y dinámica, a través de los video cortos, de llegar a sus usuarios.



Y es que el éxito de la plataforma ha sido tal que hoy día esta red social, creada por el empresario chino Zhang Yiming, cuenta con 1.023 millones de usuarios activos a nivel global al mes, y según Statista, esa cifra seguirá en aumento hasta alcanzar los 1.326 millones de usuarios activos para 2025, lo que posicionaría TikTok como una de las redes social del futuro.



Pero si bien muchos asocian su uso a la generación Z, de acuerdo con datos de la compañía HubSpot, especialista en marketing, el uso de TikTok comienza a llegar poco a poco a otras generaciones. Es así como un 47% de los usuarios tiene entre 10 y 29 años, un 21,7% entre 30 y 39 años y un 31,3% tiene más de 40 años.



Nueva encuesta



Ahora bien, con el fin de conocer en detalle qué piensan los especialistas en marketing en las empresas sobre TikTok, HubSport desarrolló una encuesta en la que participaron 518 líderes de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Australia y Reino Unido.



Entre los principales hallazgos sobresale que el 35% de los profesionales destacaron que publican videos en TikTok y únicamente el 20% planea comenzar a publicar por primera vez este año.



Asimismo, para el 27% de los encuestados un video es más probable que se vuelva viral en YouTube, mientras que el 24% considera que un video se puede volver viral en TikTok si se contemplan factores “como el contenido relevante, utilizar el formato corto y lograr captar la atención de los usuarios en los primeros segundos”.



Frente al formato de videos cortos que ha impulsado el éxito de esta red social, el 58 % de los encuestados afirmó que esto ayuda a la generación de leads.



En América Latina, la encuesta HubSpot posiciona a TikTok como la red social favorita para mirar videos con un 39,43%, seguido por Instagram con 28,32 % y Facebook con 24,37 %.



En este sentido, 74,21% de los participantes afirmó que prefiere ver videos de formato corto, mientras que el 70,22 % de las personas mencionaron que ven videos por lo menos una vez al día y 15,81% lo hace más de 5 veces por semana.



Uso de las redes



señaló que las redes sociales se posicionaron en 2021 como el canal número uno usado en el marketing, con más del 80%. Además, el año pasado se reportó que 8 de cada 10 compañías estaban invirtiendo en marketing de redes sociales y un 39% planeaba invertir.



Por otro lado, la firma We Are Social destacó en un estudio, realizado en 2021, que un 45 % de los usuarios de internet en el mundo recurrían a las redes sociales cuando buscaban productos o servicios; “esta cifra era mayor con la generación Z”.



En cuanto a los tiempos que puede pasar un usuario en redes sociales, la firma Statista, en su más reciente reporte, afirmó que en promedio los usuarios en todo el mundo dedican 2 horas con 25 minutos. Los países que se destacan por contar con más horas fueron Filipinas, Colombia y Brasil.



Cómo crear un perfil



Con el fin de que las empresas puedan “triunfar” y acercarse a su público en las redes sociales, en especial en la plataforma de TikTok, la firma HubSpot presentó cinco consejos prácticos.



En primer lugar, será primordial crear un perfil de marca atractivo. Según la empresa, es crucial mantener la personalidad y el carácter de la marca en todas sus redes sociales, no obstante, es crucial adaptarse a las características únicas de cada una de ellas. “En el caso de TikTok, se debe considerar el dinamismo, la creatividad y tono desenfadado que caracterizan a esta plataforma”.



Segundo: aprovechar el marketing en tiempo real. De acuerdo con HubSpot, TikTok permite tener una visión de las tendencias de marketing en tiempo real ya que prácticamente a diario aparecen contenido y corrientes nuevas.



“Si se identifican estas nuevas tendencias y se valora la posibilidad de participar en ellas -siempre teniendo en cuenta la estrategia empresarial y los públicos objetivos- las empresas tienen una gran oportunidad de aumentar su tasa de interacción”, agregó HubSpot.



Tercero: Cree experiencias para los usuarios y pruebe nuevos formatos. “En TikTok, los usuarios quieren divertirse, sorprenderse y explorar la creatividad”. Cuarto. Publicar en las mejores horas. “En Colombia el mejor horario es entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde”.



Por último, valore el uso de influencers para campañas. Crear contenidos con influenciadores relacionados con el sector de la compañía puede llevarlo a su audiencia objetiva.



Johana Lorduy