TikTok busca llegarles más a las compañías: cómo planea hacerlo

Con el fin de ayudar a las marcas, a las empresas y a todos los interesados en hacer anuncios y producir contenidos creativos, originales y auténticos, la plataforma TikTok ha lanzado TikTok For You.



Este espacio gratuito tiene como principal objetivo que los pequeños empresarios y grandes anunciantes cuenten con herramientas que les ayuden a mejorar el alcance de los contenidos y en el rendimiento de las ventas a través de la plataforma.



“Los videos que consiguen combinar ciertas características tienden a obtener mejores resultados en la aplicación. Por eso es importante que el contenido tenga una buena cadencia, con una presentación organizada de la información, representada por tres palabras: ritmo, rima y razón”, señaló la plataforma a través de un comunicado.



Frente a cómo combinar estas características, para obtener 'mejores resultados', la plataforma explicó que, por ejemplo, el ritmo es también una forma que “utiliza el cerebro para organizar las tareas y liberar la atención, lo que nos pone a en sintonía con los demás”.



“En los contenidos, la rima puede ser una frase repetida, un chiste recurrente o incluso una transición utilizada a lo largo del vídeo. Por último, la razón es el propósito de tu vídeo, lo que hace que tu contenido conecte con el usuario”, comentó la plataforma.

Las nuevas tendencias



Frente a las nuevas tendencias que se mantendrán durante el 2023, la plataforma destacó en su más reciente informe que serán: el entretenimiento accionable, crear espacios de alegría y construir ideales en comunidad.



“La gente está cansada de las miniaturas engañosas y de los videos que empiezan con un ‘espera el final’ para compartir un call to action. En 2023, los profesionales del marketing deben ofrecer más a los espectadores, lo que significa crear videos que capten la atención y se ganen su confianza. Cuando haces anuncios que son buenos, divertidos y atractivos, no sólo mejorará tu narrativa, sino que también ayudará a tu cuenta de resultados”, comentó el informe.



En la línea de crear espacio de alegría, el reporte de la plataforma sugiere que el humor es una gran manera de hacer que los usuarios se sientan felices en TikTok.

“ Les ayuda a conectar entre ellos y a contar historias, por no mencionar el poder que tiene para ayudar a los profesionales del marketing a llegar a su público. Las tendencias de audio, en particular, permitirán aprovechar lo que los usuarios encuentran divertido y proporcionar un poco de ligereza”.



De hecho cifras apuntaron que el 92% de los usuarios sintieron una emoción positiva después de ver un vídeo de TikTok “que finalmente resultó en una acción fuera de la plataforma”.



Por último, la app señala el ideal en comunidad como otra de las tendencias que se marcarán durante el 2023.



“Este nuevo año, los profesionales del marketing deberán apoyarse en las particularidades que hacen especiales a las comunidades de TikTok. Y no tener miedo de dirigirse a grupos específicos -hablar a #MamásSolteras en lugar de a todas las mamás, o a #CozyGamers en lugar de a todos los jugadores”, concluyó la app.



