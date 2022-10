Estas serían las mejores prácticas para usar las aplicaciones de citas

Las aplicaciones de citas, donde las personas interactúan con personas con intereses o gustos en común, ofrecen la oportunidad de expandir el círculo social y, por qué no, conocer a la pareja.



Sin embargo, este tipo de apps no garantizan que esta experiencia fluya de una manera natural, ya que en muchas ocasiones el relacionamiento se estanca en conversaciones nulas y, por ende, no llevan a concretar una cita personal.



Por ello, Inner Circle, aplicación de citas global, ha incluido en su plataforma Date Conscious Suite diferentes funciones que tienen como objetivo fomentar más citas y conversaciones de calidad. A continuación, conozca algunas de estas.

- Conversaciones fijadas: se puede fijar hasta cinco conversaciones para ayudar al usuario a concentrarse en sólo unos pocos chats a la vez.



- Indicaciones de decisión: brinda la posibilidad de decidir sí o no a una nueva solicitud de chat en lugar de dejar a alguien en visto.



- Recordatorios anti-ghosting: Inner Circle da un empujón si no responde la otra persona durante más de 48 horas.



- Opciones para terminar la conversación: el usuario puede hacerle saber a la otra persona que no desea conversar más.



- Mensaje de cierre: existe la opción de cerrar la conversación de la mejor manera cuando alguien decida finalizar un chat.



