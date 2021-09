Tips de comunicación no verbal para una entrevista laboral exitosa

La Corporación Instituto Colombiano de Cualificación Empresarial (CICCE) realizó la conferencia virtual gratuita “Tips de comunicación no verbal para lograr una entrevista exitosa”, la cual fue dirigida por su directora ejecutiva, Claudia Milena Manjarrez, y por. Carolina Remolina, Psicóloga, líder de talento humano, de la corporación.



(Lenguaje corporal, el secreto para una negociación exitosa).

Este evento tuvo como objetivo brindar recomendaciones útiles a la hora de ser entrevistado para una nueva oportunidad laboral o para entrevistas de negocios, temáticas como la postura corporal, programación neurolingüística y lo que quiere expresar el cuerpo a través de sus movimientos son parte de este espacio, así como, absolver las dudas de los participantes.



Actualmente, las empresas buscan colaboradores con formación académica adecuada para el cargo, así como las competencias laborales y transversales, dominio de las habilidades blandas, es decir el relacionamiento social, capacidad de trabajo en equipo y patrones de comportamiento, además de tener una preparación para realizar las pruebas de selección exigidas durante el proceso.



(Mediante lenguaje corporal es posible conocer carácter y políticos).



De acuerdo con estas expertas en procesos de selección de la Corporación CICCE algunas recomendaciones a tener en cuenta en una entrevista efectiva:



1. El lenguaje no verbal es transmitido en el 93% de los casos por el subconsciente, por lo tanto, acciones como estrechar la mano de manera no tan fuerte, cercanía media frente al entrevistador, tener una sonrisa natural, sostener la mirada durante la conversación son algunas herramientas para realizar una buena entrevista.



2. La puntualidad, así sea entrevista virtual se debe estar 5 minutos antes en sala de espera. Saludar y despedirse del entrevistador, así como dar las gracias y tener buenos modales, son elementos para causar una buena impresión.



3. Vestirse de acuerdo a la ocasión, de manera formal y adecuada.



4. Manejar un tono de voz ideal, ni tan alto para ser impositivo, ni tan bajo para demostrar inseguridad y desinterés.



5. Mostrar experiencias de trabajos anteriores por medio de indicadores, para que el entrevistador observe la orientación y logros obtenidos, así como la perseverancia para cumplir los objetivos y metas.



6. Ser creativo, propositivo, estratégico y ejecutor de las ideas propuestas, son básicos para lograr una buena entrevista.



7. Investigar sobre la empresa a la cual está aplicando, mostrar mi interés en el cargo, de acuerdo con la experiencia y una vez demuestre lo productivo que soy y lo que puedo aportar a la empresa, de allí preguntar sobre condiciones económicas y laborales.



8. En las entrevistas virtuales debemos tener especial cuidado al vestirnos de manera completa, incluyendo los zapatos acordes al vestuario, usar colores que nos resalten de acuerdo con el fondo elegido, gesticular de manera pausada, expresión tranquila en el rostro y que este se ubique dentro del marco de la pantalla. Además, es muy importante ubicarse en un lugar con buena luz, un fondo adecuado y sobre todo ordenado. Debemos estar aislados del ruido y de los distractores como otros aparatos electrónicos o redes sociales, hijos o mascotas.



“Es determinante en las entrevistas laborales la comunicación no verbal, ya que gestos, expresiones faciales o determinadas posturas, pueden develar falta de interés, inseguridad, incomodidad, seguridad o interés en el cargo. Si el entrevistador ha estudiado sobre este lenguaje corporal, puede conocer más a fondo al candidato que está entrevistando. Por esto es importante tener en cuenta las recomendaciones al ir a una entrevista laboral, para que además de la formación académica, las TICs y las habilidades blandas, el lenguaje no verbal sea un determinante a la hora de ser seleccionado para un cargo o cerrar un negocio. Es por esto, que en la Corporación CICCE, los estudiantes de un programa técnico laboral estudian en una institución acreditada y, tienen la posibilidad de tener contratos de aprendizaje con diversas empresas, donde se vinculan para realizar prácticas laborales remuneradas en su campo de estudio. Estas prácticas son de mínimo seis meses hasta los dos años que podría durar su programa académico, en este periodo de tiempo los estudiantes tienen acompañamiento de la institución, apoyo psicológico, capacitación para superar situaciones como presentarse a las entrevistas y a las pruebas de los diferentes procesos de selección, preparar su hoja de vida, fortalecer competencias claves y transversales que la empresa requiera en su quehacer diario, aunado a que pueden contar con afiliaciones a seguridad social y lo más importante es que suman experiencia laboral que facilita enormemente su vinculación a un empleo formal o el inicio de un exitoso emprendimiento, una vez cumplido todos los requisitos para graduarse como Técnicos Laborales en el área de su preferencia”, expresó Claudia Milena Manjarrez, directora ejecutiva de CICCE.



