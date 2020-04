Tips para la convivencia entre vecinos durante la cuarentena

Mantener una sana convivencia entre vecinos es fundamental, y ante la coyuntura del covid– 19, cobra aún más importancia por el mayor tiempo que se permanece en el hogar.



En 2019 llegaron al Centro de Arbitraje y Conciliación cerca de 673 casos fueron por convivencia, donde la mayoría fueron por asuntos querellables (483) como son injuria y calumnia, daño en bien ajeno, lesiones personales, uso de zonas comunes.



Por ello, con el fin de brindar herramientas a los ciudadanos para que tengan una sana convivencia y aportar en la disminución del riesgo en el aumento de conflictos entre los vecinos, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá brinda las siguientes recomendaciones.



1. CONOZCA A SUS VECINOS



De esta manera será mucho más fácil generar empatía con ellos. Además, podrá intercambiar inquietudes, ideas y/o soluciones para beneficio de la comunidad, sobre todo en estos momentos en lo que debemos quedarnos en casa y posiblemente los vecinos nos puedan ayudar con algún imprevisto que se presente.



2. MODERE LOS RUIDOS INNECESARIOS



Sea prudente y piense en la tranquilidad de su vecino. El aislamiento puede aumentar la ansiedad y esto unido a ruidos, especialmente muy temprano o muy tarde en la noche, puede alterar a sus vecinos. Si vive en edificio, recuerde seguir siempre las normas relacionadas en el reglamento de propiedad horizontal.



3. COMUNIQUE SUS ACTIVIDADES



Informe con tiempo a los vecinos sobre cualquier actividad que quiera realizar y que puedan producir molestias. A través del diálogo evitará malos momentos.



4. DIALOGUE Y PROPONGA SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS



Ante los asuntos polémicos, evite como primera medida recurrir a las denuncias o uerellas. Siempre busque primero soluciones a través del diálogo.



5. TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS



Recuerde que si tiene mascotas debe ser responsable con tareas como identificar los lugares adecuados para sacar a su mascota, recoger sus heces, evitar ruidos y cuidarlos adecuadamente.



6. SOLIDARIDAD CON ADULTOS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Identifique en su comunidad a los adultos mayores y/o personas con discapacidad y ofrézcales su ayuda y colaboración cuando lo requieran. Evite poner cualquier tipo de barrera que dificulte su circulación.



7. CUIDE LOS ESPACIOS COMPARTIDOS



Recuerde que las áreas comunes deben ser respetadas por todos; no fume en los ascensores, no consuma alucinógenos, no deje basura, evite invadir el espacio con elementos que obstruyan el paso adecuado. En caso de emergencia estos deben estar totalmente libres.



8. PAGUE A TIEMPO LAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN



Tenga presente que este pago hace parte de los gastos comunes para una buena vigilancia, aseo y el mantenimiento en general del entorno. Estar al día evita inconvenientes.



9. GENERE Y FOMENTE UN ÁMBITO DE RESPETO



Tenga presente que el respeto no solo implica saludar o hablar, también es aceptar las diferencias y ser tolerante con los vecinos difíciles.



10. CUIDE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL BARRIO



Sea responsable de sus acciones, recuerde que no se pueden las lavar los carros en las aceras, y no realice mantenimientos de mecánica.