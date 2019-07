Toy Story, entre las películas más taquilleras de este año

Archivo particular

La cinta de Disney y Pixar Toy Story 4, con Woody, Buzz Lightyear y Forky, dominó fácilmente la taquilla en América del Norte a pesar del sólido debut de nuevas entregas como Annabelle Comes Home y Yesterday.



El cuarto capítulo en la serie animada recaudó otros 58 millones de dólares, impulsando su alcance doméstico hasta los 237 millones de dólares, tras dos fin de semanas en los cines.



Toy Story 4 ya es la cuarta película con mayores ingresos en el año. Los primeros tres lugares -Avengers Endgame (841 millones de dólares), Captain Marvel (428 millones), y Aladdin (306 millones) - también pertenecen a Disney.



La cinta de Warner Bros. y New Line Annabelle Comes Home registró la mejor presentación entre los nuevos lanzamientos.



La película de terror sobrenatural debutó en segundo lugar, con 20 millones de dólares el fin de semana y 31 millones de dólares desde su debut el miércoles.



Cerca se ubicó Yesterday, de Universal y Working Title, con 17 millones de dólares en 2.603 salas.



La comedia musical romántica sigue a un aspirante a compositor (Himesh Patel) que, tras un extraño accidente, descubre que es la única persona que puede recordar a los Beatles.



Los derechos para el catálogo de los mayores éxitos de John, Paul, George y Ringo no son baratos, por lo que Universal espera que Yesterday tenga una largo y sinuoso camino en los cines.



En otros hitos de la taquilla, John Wick: Chapter 3 - Parabellum de Lionsgate superó los 300 millones de dólares a nivel mundial.



La secuela liderada por Keanu Reeves recaudó 3 millones de dólares este fin de semana, lo que llevó su recaudación doméstica a 161 millones de dólares.



