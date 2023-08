¡Prográmese! Estos son los cierres viales durante la ciclovía nocturna

Este jueves 10 de agosto se realizará una nueva jornada de ciclovía nocturna en Bogotá, la cuál arrancará desde las 6:00 p. m. y finalizará hasta las 0:00 a. m. del viernes.

Para esta jornada de ciclovía nocturna, que hace parte de la programación del Festival de Verano, TransMilenio no tendrá ajustes en su operación, por lo que mantendrá su horario corriente desde las 4:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., según informó la Secretaría Distrital de Movilidad.



Vale la pena acotar que los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) no tienen los mismos horarios de operación del sistema troncal de TransMilenio, por lo que es necesario consultar esta información mediante la aplicación TransMiApp.



Pese a que no habrá ajustes en los principales sistemas de movilidad, la Administración Distrital sí realizará cierre de algunas vías para el desarrollo de esta jornada.



Cierres viales

Para el caso del transporte particular, los cierres que se levarán a cabo durante la jornada de ciclovía nocturna son los siguientes:



- Av. Boyacá entre carrera 24 y calle 86A, calzada rápida oriental (sur- norte).

- Av. Boyacá entre calle 134 y Av. calle 170, calzada oriental (sur – norte).

- Av. carrera 60 entre Av. calle 63 y Av. calle 26, calzada occidental (norte- sur).

- Av. Córdoba entre Av. calle 116 y Av. calle 127, calzada occidental (norte- sur).

- Carrera 50 entre Autopista Sur y Av. Las Américas, calzada occidental (norte- sur).

- Av. calle 72 entre Av. carrera Séptima y carrera 13, calzada norte (oriente- occidente).

- Carrera 13 entre Av. calle 72 y calle 73, calzada única.

- Calle 73 entre carrera 13 y Av. carrera 15, calzada única.

- Av. carrera 15 entre calle 73 y calle 100, calzada única.

- Av. carrera 15 entre Av. calle 100 y Av. calle 127, calzada occidental (norte- sur).

- Av. carrera Novena entre Av. calle 116 y Av. calle 170, calzada occidental (norte- sur).

- Carrera Sexta entre calle 22 sur y calle 12 sur, calzada única (sur-norte).

- Av. carrera Séptima entre calle 12 sur y calle Novena, calzada única (sur-norte).

- Av. carrera Séptima entre calle Novena y calle 24, calzada única.

- Av. carrera Séptima entre calle 24 y calle 36, calzada oriental (sur-norte).

- Av. carrera Séptima entre calle 36 y cale 39, calzada oriental – calzada occidental.

- Av. carrera Séptima entre calle 39 y Av. calle 100, calzada occidental (norte- sur) total

- Av. carrera Séptima entre Av. calle 100 y calle 102, calzada rápida oriental y occidental total.

- Av. carrera Séptima entre calle 102 y Av. calle 116, calzada rápida oriental (sur- norte).

- Carrera 68l entre Av. Boyacá y calle 39 Sur calzada única (sur-norte), cierre parcial (solo carril 1).

- Calle 39 Sur entre carrera 68l y Av. carrera 68, calzada única.

- Calle 42 Sur entre Av. carrera 68 y carrera 50, calzada única.

- Diagonal 16 Sur entre carrera 50 y Av. NQS, calzada norte (oriente- occidente).

- Calle 17 Sur entre Av. NQS y carrera 30, calzada única.

- Calle 17 Sur entre carrera 30 y Av. Caracas, calzada única.

- Calle 17 Sur entre Av. Caracas y carrera Décima, calzada norte (oriente- occidente).

- Calle 17 Sur entre carrera Décima y Av. carrera Séptima, sentido oriente-occidente, cierre parcial.

- Av. calle 26 entre carrera 96J y carrera 40, calzadas rápidas norte y sur.

- Avenida calle 13 no. 37 – 35 Av. calle 26 entre carrera 40 y Av. carrera Séptima, calzada sur (occidente- oriente).

- Calle 116 entre Av. Boyacá y Av. carrera Séptima, calzada norte (oriente occidente).

- Calle 147 entre Av. carrera 19 y Av. carrera Novena, calzada sur (occidente – oriente).



