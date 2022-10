Turista estafado con pollo de $4,6 millones recuperó parte del dinero

El pasado 9 de septiembre, un turista brasileño fue víctima de una estafa con un datáfono manipulado.



En Playa Blanca, Isla de Barú, cerca de Cartagen, Caio Lazzaretto Mónaco pagó $4.600.000 por un pollo con patacones, agua y una carpa. Sin embargo, al joven, de 27 años y quien se dedica a conocer diferentes destinos del mundo, le habían cobrado $60.000.



"Pero noté que la máquina de tarjetas estaba adulterada. Leí que decía $1.200.000 en lugar de $60.000, entonces supe que estaban intentando robarme. Les pedí confirmar bien el monto y me rehusé a pagar en esa máquina”, señaló el turista al diario local 'El Universal' de Cartagena.

Tras la estafa, el brasileño recibió el apoyo la Embajada de Brasil en Cartagena, y el respaldo de la Policía de turismo de la ciudad que inició las respectivas investigaciones.



Así, se conoció en las últimas horas que los responsables de la estafa fueron ubicados y parte del dinero robado recuperado.



“La Embajada de Brasil me conectó con la Policía de Turismo y ellos lograron identificar a los hombres que me estafaron. Me contaron que el apoyo de la comunidad de Santa Ana fue muy valioso y uno de los hombres implicados, el dueño del datáfono, devolvió el dinero ($2,5 millones) y la Policía me lo envío a través de Western Union”, le dijo el turista al diario de Cartagena.

