Kanye West recupera su cuenta de Twitter tras ocho meses

Twitter reactivó la cuenta del rapero estadounidense Kanye West, conocido actualmente como Ye, tras ocho meses de suspensión por publicar mensajes que, según la red social, incitaban a la violencia.

West, que ya había sido sancionado varias veces por Twitter, perdió su perfil el pasado diciembre tras colgar en él una imagen de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David.



(Consejos para mejorar la búsqueda de empleo en redes sociales).



"Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", anunció entonces el dueño de la empresa, Elon Musk, que siempre ha defendido que en general las redes sociales solo deberían actuar ante contenidos cuando estos violen leyes.



(Es oficial: desaparece el pájaro azul de Twitter).



Desde última hora de este sábado, el perfil del polémico rapero vuelve a ser visible, aunque por ahora no ha publicado ningún nuevo mensaje.



(Cuáles son los precandidatos mejor posicionados en redes sociales).



La cuenta de West, que tiene 31,6 millones de seguidores, aparece distinguida con un símbolo de verificación dorado, algo habitualmente representado para marcas y empresas. Sin embargo, el músico y diseñador no podrá monetizar su cuenta y no habrá anuncios junto a sus mensajes, según dijo la compañía a 'The Wall Street Journal'.



(Usuarios de Twitter empezarán a recibir dinero por publicidad).



Desde que se hizo con el control de Twitter, Musk ha reactivado otras cuentas notorias que habían sido suspendidas por violar los términos de uso de la plataforma, incluida la del expresidente estadounidense Donald Trump, que pese a ello no ha vuelto a tuitear y se mantiene fiel a Truth Social, la red social que él mismo impulsó tras ser vetado en respuesta al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.



(Las amenazas de Twitter a Meta por su nueva red social Threads).



En el caso de West, la suspensión de su cuenta fue la culminación de una retahíla de comentarios racistas y antisemitas que lanzó a través de distintas vías a finales del año pasado. Esos comentarios hicieron que el artista perdiese millones de dólares en contratos con marcas de calzado y vestimenta, que cancelaron los acuerdos que tenían con el rapero.



EFE