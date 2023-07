Usuarios reportan fallas en la aplicación de Twitter

Varios usuarios de la red social Twitter han reportado diferentes fallas en la aplicación al notar que no se podían enviar mensajes directos, además de evidenciar problemas de visualización de los contenidos en le feed de la plataforma, sea en la aplicación para dispositivos móviles o en la versión web de escritorio.

Estos inconvenientes se han reportado, principalmente en Canadá, Estados Unidos, América Latina y varios países europeos como España e Italia.



Según informa 'Downdetector', portal web especializado en captar fallas en las redes sociales en tiempo real, el 61 % de los reportes indicaban que los usuarios no podían entrar a Twitter desde sus computadores. De igual manera, el 28 % no lo lograba visualizar correctamente el contenido web en ninguna de las dos presentaciones de la red social.



Al mismo tiempo, el 11 % restante aseguró que el servicio se ha estado restableciendo de forma intermitente.



Por el momento, la red social adquirida por Elon Musk no se ha comunicado al respecto explicando las razones de las fallas, esto a pesar de que la cuenta oficial de la red social no parece tener estos fallos.



'Downdetector', por su parte, mencionó que "es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día".



PORTAFOLIO