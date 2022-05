Una chef, tres estrellas Michelín, en un periplo por el Amazonas

Dominique Crenn atravesó más de 7.000 kilómetros desde el 3127 Fillmore St, San Francisco, California 94123 (EE. UU.), en donde queda su famoso restaurante Atelier Crenn, reconocido con tres estrellas Michelín, para adentrarse en el Amazonas, un periplo inolvidable, al que llegó para apoyar una campaña con el objetivo de dar visibilidad a la problemática de deforestación, que vive actualmente el ‘pulmón del mundo’.

Un día después de ese viaje, en una mesa del restaurante Leo, ya en Bogotá, Crenn atiende a un grupo de periodistas que le preguntan por las razones de su visita a Colombia y qué experiencia se lleva tras haber estado en el Amazonas, el que es considerado el mayor tesoro natural de la humanidad.

Para responder Crenn hace una pausa, respira, y dice en inglés que está honrada de haber estado allí. Su sonrisa lo confirma.

“Me siento increíblemente honrada de tener la oportunidad de visitar el Amazonas, uno de los tesoros más hermosos del mundo, pero en peligro de extinción. En alianza con Funleo (fundación liderada por la colombiana Leonor Espinosa, reconocida hoy como la mejor chef del mundo), me comprometo a defender la conservación y promover la conciencia sobre el ecosistema y las comunidades indígenas que actualmente se encuentran en peligro de destrucción. Unámonos para proteger este planeta, su gente y su belleza”, manifestó en medio de la pequeña reunión, en la que se habló de sabores, tradiciones y sostenibilidad.

La chef francesa estuvo en Colombia en el marco de la campaña In Residence, promovida por el restaurante LEO, la Fundación Leo Espinosa, Funleo, y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS, con el apoyo de Glenfiddich y Marca Bogotá, para traer a los más importantes líderes gastronómicos a Colombia, no solo con el objetivo de regalarle a Bogotá experiencias gastronómicas de lujo sino con el propósito de sumar voces que ayuden a generar consciencia acerca de una de las ecoregiones más importantes del planeta.

“Este es el último o uno de los últimos lugares que tiene el mundo para obtener un equilibrio sostenible en medio de esta crisis climática que estamos viviendo. El Amazonas es una zona que está siendo literalmente acabada, y con el apoyo de los comensales, los chef y las marcas, buscamos crear un movimiento mundial en pro de su conservación”, afirmó, por su parte, Laura Hernández, presidenta de Funleo.

Mientras tanto, Rodrigo Botero, director de la FCDS, mencionó la importancia de aunar esfuerzos con el sector gastronómico en busca de estrategias para abordar la deforestación y detenerla “hay que mostrar al mundo los maravillosos ingredientes naturales que ofrecen los bosques para que consumidores y un sector tan influyente como el de la restauración se comprometan con la conservación de la Amazonía de varias formas: haciendo uso sostenible y responsable de los frutos de la selva, y promoviendo las cadenas de suministros libres de deforestación”.

El Amazonas es esencial para los seres humanos, la agricultura a nivel mundial, la producción de energía y la diversidad biológica.

Este lugar, a pesar de los daños, aún alberga la mayor extensión de zona verde pluvial tropical, pero por culpa de la deforestación hoy está en riesgo, generando afectaciones como en la purificación del agua, absorción del carbono y otros servicios naturales que este le presta a la región y el mundo, por esto, el proyecto “In Residence” son de alto valor en la cultura gastronómica y sostenible para el país y el planeta.

“En Glenfiddich llevamos más de 130 años sembrando esperanza por un mundo mejor con constantes retos e iniciativas medioambientales; desde el cuidado de los bosques de robles con los que hacemos nuestras barricas hasta la reutilización de la energía que desprenden nuestros destiladores. Otra razón por la que no podíamos dejar pasar la oportunidad de ser parte de In Residence, iniciativa que no sólo nos permite disfrutar de la maestría de Dominique Crenn, una de las mejores Chefs del Mundo, sino que también nos ayuda a generar conciencia sobre nuestro invaluable Amazonas”, aseguró Alfonso Ibáñez Embajador de Glenfiddich en Colombia.

