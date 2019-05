‘Una historia debe tener la fuerza propia’

Rodrigo Guerrero es escritor, novelista y docente del municipio de Soacha, que en 2018 presentó en la Feria del Libro su novela “Piel en los árboles”.



Este año, también en el evento más importante de la literatura del país, lanzó “Las ruinas del extranjero”, una obra impresa por Calixta Editores con un contenido lleno de recuerdos, fotografías y cartas.

Rodrigo habló de su novela y todo lo que gira alrededor de su obra.



¿De qué se trata Las ruinas del extranjero?



Es una novela epistolar que construida a través de recuerdos, fotografías y cartas, habla de un lugar que prácticamente no existe, casi onírico que se va formando a través de sus protagonistas y de mucho material oral hasta convertirse en lo que es la novela como tal.



Habla de ese sitio, de personajes desconocidos, es muy reflexiva, muy a lo francés entre las guerras, como por ejemplo Albert Camus y en Latinoamérica muy a lo Ernesto Sábato. Es una novela que lanzó con Calixta Editores, una editorial consolidada a nivel nacional con más de cinco años de trayectoria y más de 40 escritores en su haber.



Ellos fueron los interesados en el manuscrito de esta última novela y el libro como tal lo van a encontrar en las grandes librerías del país; para descarga, a través de Amazon y varios portales a nivel nacional y mundial.



¿Cómo nace la idea central de la novela?



Considero que los trabajos literarios, por lo menos los míos, nacen de una necesidad de narrar algo, de haber visto en una perspectiva diferente una realidad, algo que sucedió.



Todos mis escritos, cuentos, relatos y las novelas se fundamentan en la verdad y la realidad, los comparo con un árbol como su tronco principal y la ficción viene ya en las ramas y las hojas, entonces considero que esta novela nació hace mucho tiempo en mi cabeza y mi sentir, y poco a poco fui llevándola, trabajándola porque duré más de dos años investigando y escribiéndola, un trabajo largo pero que ya es una realidad.



¿Me recuerda algo de ‘Piel en los árboles’, su primera novela?



Se lanzó en la Feria del Libro del 2018, fue muy bien acogida y recibida, los 300 ejemplares se agotaron en menos de 2 meses y recibí mucho apoyo de amigos dentro del municipio. Es una novela de ficción que trata el momento fatídico de la caída del avión de Avianca en noviembre de 1989 en Soacha, a manos de Pablo Escobar.



¿Puede hacer un paralelo entre las dos novelas?



La primera ya estaba escrita hacía unos cuatro o cinco años y la segunda lleva como unos tres, incluso había participado en un concurso a nivel nacional quedando quinta, como nueve puntos por debajo de la ganadora. Son trabajos que se han adelantado y pulido en el tiempo, por lo menos mi manera de hacerlo va por etapas: termino, descanso algún tiempo, 15 días, un mes, dos meses, retomo, vuelvo y escribo y así, hasta que considero que tengo una versión final y esa es la que envío.



¿Cuánto tiempo le dedica a escribir y leer?



Personalmente no me puedo quedar quieto, es algo incesante que no me deja tranquilo.

La piedra angular de este ejercicio es la lectura, le dedico más o menos tres horas diarias a leer, y lo hago a cualquier hora, siempre estoy leyendo, tomo referencias y notas.



Después viene la segunda: la disciplina, así no se tenga qué escribir hay que dedicarle una o dos horas diarias a sentarse frente a la libreta a ver qué sale y, lo tercero es la parte bonita, que es cuando uno tiene la trama un poco avanzada, los personajes y todo, y empieza a surgir de otra manera, pero las dos primera son muy importantes.



¿Cómo logra que Calixta Editores lo respalde?



Pienso que es por el trabajo que he realizado porque cuando uno llega a una editorial y eso que lleva no es considerado bueno o regularmente aceptable, no va a pasar.



Entonces considero que el trabajo de la primera escritura y el manuscrito que se pasa debe ser llamativo. Por lo menos este proceso con Calixta Editores fue así, me enteré en febrero por una persona conocida que estaban recibiendo manuscritos para publicar en la Feria del Libro.



Entonces me contacté, envié el manuscrito, el cual pasó por el consejo editorial del que hacen parte más o menos diez personas, y empezamos todo. Por eso digo que como tal, es la historia la que debe tener la fuerza suficiente y la que debe pasar por encima de muchas cosas para ser publicada.



¿Cuántos ejemplares se imprimieron en esta primera edición?



Con la pasada se manejaron 300, ahorita con Calixta Editores hay un contrato a cinco años y los ejemplares nunca se van a agotar, o sea que en principio hasta 2024 se va a encontrar “Las ruinas del extranjero” en librerías, ojalá que en estos cinco años llegue una Panamericana o una Lerner a los centros comerciales de Soacha.



Finalmente, ¿cuándo fue el lanzamiento de ‘Las ruinas del extranjero’ en la Feria del Libro?



El jueves 25 de abril en la sala Filbo A del gran salón Ecopetrol de la Feria del Libro, ahí hubo un conversatorio de una hora.