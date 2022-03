Una mayor responsabilidad

El país avanza en el camino para lograr que en las juntas directivas haya más equidad de género. Por esta razón, el Club del 30% –iniciativa que busca un mínimo de ese porcentaje de representación femenina en esos cuerpos– tiene la meta de alcanzar el 22% de esa participación en el 2022.

Así lo estima Marcela Carrasco, presidenta de la División Andina de Mastercard y cofundadora de ese Club, al afirmar que, durante el mes de marzo, en el que tienen lugar en el país las asambleas generales, deben aprovecharse estos espacios para que las organizaciones entreguen más asientos a ejecutivas.

En la misma línea está Alexander Guzmán, codirector del CEGC del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), quien enfatiza que hay un error como sociedad cuando se piensa que la falta de liderazgo femenino es un problema de la mujer. “El desempeño de los órganos de gobierno corporativo podría ser mejor si son más diversos”, dice.

Y es que si bien el panorama nacional es alentador en temas de equidad de género empresarial, hay todavía mucho por hacer. “Es necesario acelerar ese proceso de renovación para que existan más representantes del género femenino capaces de remontar los retos que enfrentan las compañías hoy”, explica Francisco Javier Prada, oficial de Gobierno Corporativo de la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial.

El vocero asegura que es necesario renovar las juntas directivas colombianas con base en procesos de selección mucho más profesionales, donde se piense en mujeres que brinden aportes importantes y donde haya más diversidad e inclusión en cuanto a saberes y posturas pues eso es lo que rejuvenece al sector empresarial.

Una de las empresas que en Colombia ha estado comprometida con la diversidad de género es Spencer Stuart. Su office manager, Fernando Aparicio, afirma que en la agenda de la organización priman los temas de diversidad e inclusión. “Somos una firma de liderazgo y talento, de forma tal que tenemos una lectura privilegiada del impacto que tienen ellas en juntas directivas, de su capacidad de aporte, de la visión distinta, de la sensibilidad que tienen y de la forma en que potencian las juntas”, subraya.

ACCIONES CONCRETAS

En el reciente informe ‘Colombia Cómo vamos’ del Club del 30% se evaluó el comportamiento y avance, desde el año 2018, de la cantidad de mujeres que hacen parte de las juntas directivas de las empresas y el objetivo de alcanzar el 30% de participación femenina en estos entornos corporativos.

Así, en las 200 empresas más grandes de Colombia no listadas en la bolsa de valores, apenas un 16,9% de los asientos en esos organismos es ocupado por ellas.

De las 182 compañías que revelaron esta información, 81 no tienen representante del sexo femenino en estos cuerpos, 68 tienen a una sola y 23 cuentan con dos. Y la mayor cantidad de mujeres en juntas directivas (tres) la registran apenas 10 empresas.

Igualmente, 188 de las 200 más grandes del país revelaron el género de sus representantes legales. El resultado: 88,30% (166) son hombres y apenas 11,70% (22) son mujeres.

El sector de la construcción es el que muestra mayor presencia femenina en sus juntas directivas (29,7%), seguido por el minero y de hidrocarburos (18,2%), servicios (17,4%), comercio (13,5%) y manufactura (12,3%). Con estos resultados, obtenidos de fuentes primarias de información como los registros de Supersociedades, el Club del 30% y el Cesa buscan iniciar con estas 200 compañías un trabajo de educación que las incentive a crear políticas internas para avanzar, de manera autónoma, en la equidad de género en sus órganos de gobierno corporativo.

En el informe también se hizo oficial una declaración a favor de que cada vez más empresas se unan con acciones concretas para lograr la equidad de género. Así, corporaciones como Allianz Colombia, Anglo Gold Ashanti (AGA), Bancoldex, Bancolombia, IBM, Grupo de Energía de Bogotá, ETB, Corporación Financiera Internacional, ISA, Mastercard, Procafecol, Orza y Scotiabank, entre otras, ya firmaron la declaración.

“Buscamos que lleven sus palabras a hechos y, mientras logramos ese 30%, se comprometan con su accionar corporativo. Somos conscientes de que no vamos a llegar a la meta establecida ya, pero viene un momento crítico que son las asambleas de marzo y tenemos que hacer conciencia en aquellas que tienen una oportunidad de generar un cambio”, afirma María Paula Duque, fundadora del Club del 30% Capítulo Colombia. Bancolombia ya hace parte de esta declaración y Juan Carlos Mora, su presidente, asegura que ese es un paso importante para promover la equidad de género en las empresas. Por su parte, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, invita a las empresas a sumarse a la iniciativa. “No son cuentos, no son porcentajes, no son chistes, no es una historia de lo políticamente correcto. La participación de ellas en las juntas directivas mejora la rentabilidad de las empresas y su desempeño”, concluye.