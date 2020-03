Una mirada de las mujeres líderes sobre su entorno empresarial

Por segunda vez, KPMG en Alemania realizó una encuesta mundial para descubrir cómo las mujeres en posiciones de liderazgo evalúan el entorno empresarial actual, qué riesgos y desafíos enfrentan y cómo quieren asegurar el crecimiento y el éxito futuro de su empresa en los próximos tres años.



La encuesta se realizó a principios del verano de 2019 y participaron más de 1.100 mujeres líderes de 52 países, de entre los cuáles Argentina y Brasil fueron los representantes de América del Sur (13% de la muestra total).



Entre los principales resultados del segundo Global Female Leaders Outlook de KPMG se destaca que, para las mujeres líderes de todo el mundo, el crecimiento a largo plazo, el impacto positivo de las propias acciones, la innovación y el refinamiento del modelo de negocios y el poder satisfacer a los públicos de interés, son los ítems que más las motivan.



En ese sentido, el estudio observa que el 34% de las líderes encuestadas a nivel global están personalmente más motivadas por lograr el éxito a largo plazo de su empresa.



Otro tercio (33%), por la idea de dejar un resultado duradero e impactar positivamente mediante el propio accionar.



De hecho, estos resultados son consistentes con los obtenidos en Argentina y Brasil, donde las líderes de estos países se inclinan por las mismas opciones como impulsores principales de su motivación.



No obstante, resulta importante destacar que las líderes de Argentina dan, en comparación al promedio global, un lugar importante a la innovación y la mejora continua del modelo de negocios.



MENORES EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO



En términos generales, las líderes mundiales son mucho más cautelosas respecto a las expectativas de crecimiento económico.



Este año, solo el 70% es optimista sobre las perspectivas de crecimiento de su propia empresa (frente a un 77% de 2018).



Algo similar ocurre con las expectativas de crecimiento de su industria, ya que solo el 60% de las encuestadas espera algún incremento en su propio sector (versus 66% del año anterior), así como también respecto a la economía global, donde solo el 38% de las mujeres líderes espera un crecimiento en los próximos 3 años.



En América del Sur, en tanto, las perspectivas no son muy diferentes. Mientras en Argentina el 68% y 65% de las líderes espera observar algún crecimiento en sus empresas e industrias respectivamente, en Brasil esas cifras aumentan al 71% y 57%.



Asimismo, es importante distinguir que, en materia de crecimiento económico global, solo el 32% de las líderes argentinas espera una mejora en los próximos 3 años, cifra que se contrapone al 51% alcanzado en Brasil.



Del mismo modo, tanto a nivel global como en la región de América del Sur, más de la mitad de las encuestadas cree que el crecimiento orgánico será el mejor medio para alcanzar los objetivos de crecimiento de sus empresas.



Para Angelika Huber-Straßer, Jefa de Corporaciones de KPMG en Alemania, los resultados reflejan el desarrollo de los últimos meses: “Las incertidumbres geopolíticas están aumentando constantemente. En ese entorno, el crecimiento solo puede lograrse mediante un posicionamiento estratégico claramente definido y un modelo de negocio moderno y centrado en el cliente".



En tanto, Patrícia Molino, Socia líder del Comité de Inclusión y Diversidad de KPMG en Brasil, destacó que “las líderes encuestadas de la región señalaron que los nuevos clientes, la producción local, el cambio cultural, la mejora de la experiencia del cliente y el crecimiento de la oferta de servicios conforman estrategias adicionales necesarias para mejorar las perspectivas de desarrollo de las empresas en los próximos 3 años”.



EL CLIENTE IMPULSA LA ESTRATEGIA



Más del 80% de las líderes encuestadas alrededor del mundo destacaron que las herramientas de análisis de datos (data analytics), una conexión fluida entre las distintas áreas de la empresa (front, middle y el back office) y un conjunto adecuado de políticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo son determinantes para mejorar la comprensión del cliente y generar lealtad.



En este contexto, el manejo de datos confidenciales de los clientes se está convirtiendo en un tema central. De hecho, casi la totalidad de las encuestadas (78%) ven la protección de los datos e información de los clientes como un factor crítico para el éxito de sus empresas. Estas cifras son incluso mayores para la región de América del Sur: “alrededor del 82% de las líderes encuestadas de Argentina y el 77% de las de Brasil entienden que los esfuerzos dedicados a proteger los datos personales de los clientes son centrales en la búsqueda de fidelizar la demanda y lograr un crecimiento sostenido de las empresas”, comentó Patrícia Molino.



AGILIDAD, RIESGO E INNOVACIÓN



Más del 80% de las líderes sostienen que la agilidad es un factor particularmente importante para asegurar la supervivencia de la propia empresa, en tanto que para una porción importante la disrupción tecnológica, los cambios regulatorios, y los ataques informáticos (ciberseguridad) conforman los riesgos más importantes al desarrollo futuro de las empresas.



Asimismo, consideran que un desafío mayor es movilizar la empresa hacia la innovación. Por lo tanto, casi todas las encuestadas (96%) afirman que los procesos de innovación y la implementación dentro de la empresa deben mejorarse en los próximos tres años. Las mujeres líderes mundiales también están de acuerdo (89%) en que desean una cultura corporativa en la que las empleadas sean parte del proceso de innovación sin tener que temer las consecuencias negativas en caso de fracaso.



No obstante, solo un 22% de la muestra certifica que su propia compañía ya tiene una cultura de "celebrar el fracaso". Estos resultados son extensibles a América del Sur, ya que más del 80% de las líderes entrevistadas en Argentina y Brasil entienden que el fomento a la innovación puertas adentro de la empresa resulta fundamental.



“La innovación es un factor crucial para el éxito en un entorno dinámico y altamente competitivo. Solo si se establece una cultura en la que todos los interesados (clientes, empleados y proveedores) puedan participar, una empresa puede afirmarse en nuestro mundo ágil", Angelika Huber-Straßer aprueba el fuerte enfoque en la innovación.



Confianza en las nuevas tecnologías y en la propia fuerza laboral.



El 71% de las mujeres líderes encuestadas asegura que las tecnologías disruptivas ofrecen más oportunidades que riesgos.



Se ve un gran potencial en estas tecnologías, en especial en el uso de aplicaciones de automatización e inteligencia artificial.



De hecho, el 62% de la totalidad de las encuestadas y alrededor del 61% de las líderes de América del Sur, asegura que las aplicaciones de inteligencia artificial ya se están utilizando en su empresa, o al menos probándose.



“Las mujeres líderes no temen a las nuevas tecnologías. Más bien, confían constantemente en nuevas oportunidades técnicas para posicionar a su empresa en la competencia internacional”, explica Angelika Huber-Straßer.



La propia fuerza laboral desempeña un rol fundamental: El 64% de la totalidad de las encuestadas declaró que invertirá más recursos en el desarrollo de la fuerza laboral que en nuevas tecnologías, una situación que, a decir de los resultados, se replica para América del Sur. Asimismo, una gran parte de las encuestadas (72%) asume que el número de empleados aumentará o se mantendrá en los próximos 3 años a nivel global.



Sin embargo, “enfocando el análisis en la región resulta importante destacar que el 59% de las líderes de Brasil y el 47% de las de Argentina observaron que la tecnología (principalmente, la inteligencia artificial) podría eliminar más puestos de trabajo de los que crearía en igual período, situación que puede estar explicada e impulsada por el hecho de que a las empresas les resulta cada vez más difícil hallar los talentos y capacidades que requieren para impulsar su desarrollo (un 70% del total de la encuesta)” comentó Estela Zanata, Socia de KPMG en Brasil y co-líder de KNOW (KPMG's Network of Women).



EMPUJAR EL CAMBIO CULTURAL



El mayor desafío al que se enfrentan las mujeres líderes mundiales sigue siendo el entorno cultural. Alrededor de un tercio de las encuestadas declaran que se sienten afectadas por prejuicios o estereotipos de género en relación al comportamiento general (34%) o la comunicación (27%). De hecho, para la mayoría de las encuestadas (67%) las empresas tienen la obligación de promover el cambio cultural, algo que se hace aún más evidente en el caso de Brasil, donde alcanza el 76% (y, más alineado al promedio global, el 68% entre las líderes de Argentina).