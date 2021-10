Las universidades que ‘abren’ más puertas de trabajo a sus egresados

Como cada año, la firma QS Quacquarelli Symonds elabora un ránking mundial en la que destaca las universidades que más oportunidades de empleo abre a sus egresados.



Esta lista mide las instituciones de educación superior que forman graduados más competentes, innovadores y eficaces, y que finalmente son los más apetecidos en el mercado laboral por las empresas.



El estudio consultó a 5.000 empleadores de todo el planeta para determinar las características que deben tener sus aspirantes y establecer qué instituciones educativas ayudan a formar estas competencias.



Para este año, está liderado por Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Este es el listado en el mundo:



1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. University of California, Los Angeles (UCLA)

4. The University of Sydney

5. Harvard University

6. Tsinghua University

7. The University of Oxford

8. The University of Melbourne

9. Cornell University

10. The University of Hong Kong



Y este en Latinoamérica



1. Tecnológico de Monterrey (México)

2. Pontificia Universidad Católica de Chile

3. Universidad Nacional Autónoma de México (Unam)

4. Universidad de los Andes (Colombia)

5. Universidad Nacional de Colombia

6. Universidad de Chile

7. Pontificia Universidad Católica del Perú

8. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

9. Pontificia Universidad Católica (Argentina)

10. Universidad Austral (Argentina)



En el caso de Colombia, las universidades más destacadas son: Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Eafit, Universidad Externado de Colombia, Universidad Icesi, Universidad de Antioquia, Universidad de La Sabana, Universidad del Rosario y Universidad Industrial de Santander.



