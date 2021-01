‘Uso de energías renovables acelera reducción de emisiones de carbono’

Combatir el cambio climático a corto plazo, mientras se asegura el camino hacia un mundo con menos emisiones de carbono es uno de los propósitos de General Electric, que en un reciente informe anunció que dejará de participar en el nuevo mercado energético de carbón y refrendó su compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.



Para este propósito, la compañía acelerará su plan estratégico de energías renovables y de gas.



En el estudio ‘Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change’ (El crecimiento acelerado de energías renovables y de gas puede cambiar rápidamente la trayectoria del cambio climático), GE explica que ninguna fuente de energía puede funcionar por sí sola. Sin embargo, usadas en conjunto, pueden brindar la descarbonización al ritmo y escala necesarios para alcanzar metas positivas con respecto al cambio climático.



Además, el estudio describe varios caminos técnicos en los que el gas puede tener una menor huella de carbono con el uso de combustibles de cero o bajas emisiones de carbono—incluyendo el hidrógeno—así como el uso de tecnologías de captura y utilización de carbono (CCU, por sus siglas en inglés).



“Abordar el tema del cambio climático es una prioridad global urgente y un rubro en el que sabemos que podemos hacer más para acelerar el progreso hoy mismo y no en diez años”, dijo Scott Strazik, CEO de GE Gas Power.



“Creemos que, con la transición de carbón a gas, las fuentes de energía renovables y de gas tienen roles importantes para acelerar el progreso global, mientras seguimos desarrollando diversos caminos para el uso de tecnologías de bajas o cero emisiones de carbono en el futuro”.



Para ayudar a alcanzar las metas climáticas, al mismo tiempo que crece la demanda energética en el mundo, el estudio menciona las ventajas de la producción de energía de gas como apoyo para la aceleración del uso de energías renovables:



● El gas es un recurso confiable, económico y que no necesita mucho espacio; es el complemento ideal de la energía renovable.



● Mientras que la energía renovable es variable, el gas es gestionable, confiable y flexible, así como disponible el 90 % del tiempo.



● El impacto a corto plazo de la transición de carbón a gas representa una victoria rápida y efectiva para la reducción de emisiones en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, desde 2007, las emisiones de CO2 del sector energético estadounidense disminuyeron al menos un tercio mientras que la generación de energía se mantuvo constante. La reducción de emisiones de CO2 que se le atribuye a la transición de carbón a gas es mayor que la de cualquier otra fuente energética.



El informe brinda una visión del mercado y la tecnología de varias fuentes energéticas incluyendo las energías renovables, el gas, carbón, energía nuclear, así como hallazgos tecnológicos necesarios para lograr que el almacenamiento de batería sea más competitivo en términos de costo.



“Con más de 125 años de experiencia en la industria eléctrica, GE está bien posicionada con nuestros clientes para seguir abriendo el camino e impulsar el futuro energético”, dijo Vic Abate, vicepresidente sénior y director tecnológico de GE, y ex CEO de los negocios GE Gas Power y GE Renewables.



“Estamos priorizando las inversiones en tecnologías que nos ayuden a escalar las energías renovables de forma rentable para así alcanzar la energía de gas cero con avances tecnológicos de captura de hidrógeno y carbono. En comparación con las energías renovables solas, la combinación de renovables y gas puede llevarnos a una transición energética que nos permita reducir considerablemente y más rápido las emisiones de carbono”.



GE Renewble Energy sigue invirtiendo en innovaciones tecnológicas que reduzcan el costo de las energías renovables que, según el informe, es un factor clave del crecimiento continuo de la industria. La empresa anunció recientemente que su turbina eólica marina Haliade-X, la turbina más poderosa en funcionamiento en la actualidad, será acondicionada para alcanzar 13 MW como parte de una de dos fases que ocurrirán en el parque eólico Dogger Bank en el Reino Unido.



El portafolio de turbinas de gas de GE tiene un legado de 80 años de tecnología sin precedentes en el sector energético, y la turbina de gas HA de GE—la turbina de gas más eficiente y con la flotilla de más rápido crecimiento— ha sido la primera en romper dos récords mundiales. Asimismo, GE cuenta con la flotilla de turbinas de gas con más experiencia del sector para operaciones de combustibles de hidrógeno y otros combustibles de BTU bajo, con más de seis millones de horas de funcionamiento a lo largo de décadas de trabajo en más de 75 turbinas de gas. GE continúa invirtiendo en la investigación y desarrollo de tecnologías de captura de hidrógeno y carbono junto con el Global Research Center de GE con el fin de alcanzar que la energía de gas tenga una menor huella de carbono.



El negocio de GE Gas Power también cuenta con varios programas estratégicos de clientes que en 2020 incluyen acuerdos con Uniper y the Long Ridge Energy Center. En 2021, GE, en colaboración con algunos de sus clientes, dará seguimiento a diversos proyectos piloto de descarbonización; y en 2022, a proyectos de combustible de hidrógeno y tecnologías de captura y utilización de carbono. Finalmente, GE Gas Power anunció que se ha unido a la Carbon Capture Coalition, una organización independiente en la que colaboran 80 negocios y organizaciones con el fin de crear políticas federales que apoyen el despliegue de la captura, transporte, uso, eliminación y almacenamiento del carbono.