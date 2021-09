Escasez de vacunas en Bogotá: este miércoles se acabarían

Bogotá está a la espera de la llegada de más vacunas contra el covid-19, anunciadas por el Ministerio de Salud, para continuar el ritmo de vacunación sin afectación.



(Dosis de AstraZeneca llegarán a mediados de septiembre desde España).

Según advirtió este miércoles el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, este día la ciudad quedará sin disponibilidad de dosis.



“Bogotá cuenta con algo más de 15.000 dosis que se acaban en este miércoles”, dijo.



"En total, para primeras dosis, entre Pfizer y AstraZeneca, Bogotá cuenta en el día de hoy con algo más de 15 mil biológicos y hoy se nos acaban. No obstante, vemos con mucha ilusión los anuncios del señor ministro Fernando Ruiz, en el sentido de que llegarán rápidamente al país más vacunas para que podamos rápidamente seguir avanzando", dijo Alejandro Gómez, secretario de Salud, al hacer un balance de la vacunación contra el covid-19 en la ciudad.



(Colombia recibirá en septiembre 12,7 millones de vacunas).



El funcionario recordó que se espera el cuarto pico de contagio para octubre y que es necesario avanzar en el esquema de vacunación contra el nuevo coronavirus.



Según el jefe de la cartera de Salud, la ciudad ya llegó a un poco más del 49 por ciento de la población meta con dosis completa y que falta la mitad. "Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en el mes de septiembre porque en octubre podemos tener otro brote. Y la diferencia estribará en cuántos estamos vacunados y cuantos no", afirmó Gómez.



El secretario se mostró esperanzado de que tal como lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pronto lleguen más biológicos al país. Según dijo, la ciudad ya no cuenta con vacunas de Moderna, solo tiene 10.000 de Pfizer y algunas de Astrazeneca para primeras y segundas dosis. De Sinovac solo hay para segundas dosis.



BOGOTÁ - EL TIEMPO