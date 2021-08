Vehículos: las fallas técnico- mecánicas que más provocan accidentes

De acuerdo con los datos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito (RNAT), en los últimos tres años y el primer semestre de 2021 se han podido evidenciar 3.920 accidentes asociados a fallas en los sistemas de frenos, llantas y dirección de los vehículos.



El 66% de estos hechos solo han representado daños de los vehículos, sin embargo, 31% han dejado lesionados y el 3%, víctimas fatales con la pérdida de 117 vidas en las vías del país.



“Justo ahora que se avecina un puente festivo, queremos que los colombianos se movilicen de manera segura, por lo que la principal recomendación es hacer la revisión técnico – mecánica de su vehículo. Junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajamos de manera constante para volver cada mes más seguro el entorno vial. No sólo es mantener adecuadamente la infraestructura, sino también sensibilizar en la importancia de seguir las señales de tránsito, la adecuada gestión de la velocidad y convivir con los demás actores de la vía, esto es muy importante en la reducción de accidentes”, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Entre enero y junio de 2021 se han presentado 56 accidentes relacionados con alguna de estas causas, de las cuales han resultado lesionadas 20 personas, de manera preliminar.



Por esta razón, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un llamado especial a los conductores, para que antes de salir realicen revisiones generales de sus vehículos, se cercioren que todos los sistemas están en adecuado funcionamiento, especialmente, frenos, dirección, llantas, puertas, luces y parabrisas que particularmente en condiciones de lluvia permitan una visibilidad adecuada.



“En la actualidad Colombia trabaja en la actualización, conforme a la normatividad internacional, de la reglamentación vigente que tiene para los sistemas de frenado, llantas, cinturones de seguridad, buses, acristalamientos y cintas reflectivas, entre otros sistemas de los vehículos. Sin embargo, acciones diarias y periódicas como una revisión calmada del funcionamiento de los sistemas de respuesta de sus vehículos motorizados y no motorizados hacen una diferencia a la hora de reaccionar por la imprudencia de otro actor vial o el cambio de las condiciones climáticas. En la ANSV trabajamos para que el sistema sea perdonador y nos permita reducir las muertes y la gravedad de las lesiones, eso es lo que queremos con el sistema seguro”, puntualizó Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Otros comportamientos, que pueden mejorar la incidencia de estas fallas es la revisión periódica de todos los sistemas, en lugares certificados para ese fin, realizar adquisiciones informado, por ejemplo, al momento de cambiar sus neumáticos se recomienda verificar el marcado de la llanta, así podrá verificar las especificaciones con relación al tamaño, desempeño del neumático, la carga que resiste y la velocidad que puede adquirir.



Algunas recomendaciones de la ANSV a la hora de revisar su vehículo:



• Encender el vehículo entre 5 y 10 minutos, llevando el acelerador entre 1.500 - 2.000 revoluciones por minuto. Revise previamente que no haya fugas en el piso de líquido refrigerante y/o aceite. En lo posible, ubíquese en un lugar ventilado.



• Verificar que el nivel de aceite se encuentre en el límite adecuado y que no haya fugas. Recuerde que el cambio de aceite se debe realizar por tiempo o kilometraje con el fin de preservar los componentes del motor.



• Revisar otros niveles de líquidos, como el de frenos y el del limpiaparabrisas. Si el primero está por debajo de lo adecuado, tan pronto pueda consulte a su servicio técnico. Para el otro líquido, manténgalo en nivel óptimo para evitar corrosión.



• Mantener la presión adecuada de las llantas de acuerdo con la definida por el fabricante. Se recomienda mover el vehículo dentro del estacionamiento para que el punto de contacto de las llantas con el piso varíe y no comprometan su estructura y una posible deformación.



• Mantener el freno de mano sin accionar, ya que durante el tiempo que se deje el carro parqueado puede resultar que las pastillas o zapatas se bloqueen contra el disco o tambor, respectivamente.



• Se recomienda dejar el depósito de combustible por lo menos a la mitad de su capacidad. Dejar muy poco combustible en el tanque permite que entre humedad y se vaya generando oxidación.