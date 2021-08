Veinte años del Régimen de Propiedad Horizontal

Un llamado a la unidad para mantener el equilibrio social, de convivencia y económico es el llamado de varias voces del sector perteneciente al régimen de Propiedad Horizontal al cumplirse 20 años de esta figura.



Así lo expresó Erika Cubillos, Directora General de la Lonja Autorreguladores, durante el discurso de inauguración de la conmemoración de los 20 años de la Ley de propiedad Horizontal, organizado por Álvaro Beltrán Amórtegui en la ciudad de Santa Marta.



“Por una parte y durante los diferentes debates a la nueva propuesta legislativa de reforma a la Ley 675 de 2001, se ha evidenciado en las disímiles ponencias y argumentos presentados por los representantes del gremio, que una buena parte del sector que no está de acuerdo con el Proyecto de Ley 301 de 2020 que cursa actualmente en el Congreso de la República y que pasa a tercer debate, el cual pretende reformar un decreto del que hoy celebran sus 20 años de existencia”, afirmó Erika Cubillos, Directora de la Lonja Autorreguladores.



Según la experta, en el congreso se pretende legislar sobre unos decretos reglamentarios que complementen la ley; y por otro lado, están los actores del sector que van más allá y que si están de acuerdo con las ponencias presentadas a su reforma y adición, lo cual, argumentan que ésta reforma busca brindar mejores herramientas para su efectividad, organización y debido cumplimiento, además la adecuación a la nuevas necesidades que vive actualmente el sector inmobiliario que se regula bajo este régimen especial.



Haciéndole un reconocimiento a los comunicadores en su día, adicionalmente, precisó Erika Cubillos la importancia de mantener en el gremio una competencia digna y de competencia leal entre sus actores, “toda vez que esta desunión nos está llevando a un reto para los comunicadores sociales del sector muy importante y es la de generar noticias no solo objetivas, si no incluyentes, donde estemos todos, noticias veraces y además claras, de investigación e ir más allá de lo que es una columna o reportaje, sólo así, y desde esa misión tan importante que juegan los medios de comunicación y de allí este homenaje que hoy nace a su gestión, se logrará la consolidación de todos sus actores como uno solo”, agregó la experta en propiedad horizontal.



Finalmente, enfatizó en que desde la comunicación a terceros se debe aplicar el principio del interés general como el cimiento fundamental a los cambios que exigen el sector de la propiedad horizontal, entre ellos la exigencia y necesidad que existan dentro de las copropiedad representantes legales más capacitados y certificados en calidad como sello de garantía a su gestión y experiencia.



Con estas palabras e iniciativa de invitación a la unión dentro del gremio, Erika Cubillos, Directora General de la Lonja Autorreguladores invita al sector a mantener el reconocimiento de la propiedad horizontal desde la responsabilidad social y respeto por sus actores, indicando que de esta manera se llegan a los cambios sustanciales que buscan los legisladores con sus propuestas legislativas.