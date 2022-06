Viajar a Antioquia: más allá de Guatapé y La Comuna 13

¿Pensando a dónde viajar en la temporada de receso estudiantil? ¿Con poco tiempo? Y ¿Buscando actividades distintas a las de las vacaciones de cada año? Aliste maletas y tome ruta al oriente antioqueño, porque si pensaba que ya conocía Antioquia con Guatapé y un recorrido por Medellín, su metro y la Comuna 13, aún este departamento tiene mucho que ofrecerle: 4, días y 4 destinos que lo harán ponerse en los zapatos de las profesiones tradicionales de la región.



Es que ¿Se imagina hacer un turismo en el que por un par de horas pueda ser floricultor? ¿Qué tal esculpir su propia pieza como si fuera un artista? ¿O inspirarse para escribir y entonar su propia trova?



A esto le apuesta Antioquia Experimental, la ruta en la que en vez de comprar un merengón camino a Guatapé, va a vivir la experiencia de prepararlo usted mismo en la fabrica original.



Primer destino: ‘La Esparta Colombiana’



“Este es el amor, amor; el amor que me divierte. Cuando estoy en Marinilla no me acuerdo de la muerte” trovan Bryand León, ‘La Fiera’, y Emmanuel León, ‘Pulgarcito’, reyes nacionales de la trova infantil para darle la bienvenida a Marinilla, tierra de guitarras y maíz capio, cuyo apodo proviene de batallas que lideraron en la independencia.

Es que la primera parada es perder la pena y sacar la creatividad, porque desde la Casa de la Cultura, los reyes de la trova le enseñarán las diferentes técnicas para que como un trovador escriba sus propias rimas y las entone frente a todos.



Pero para que se inspire a escribir los versos, nada más típico que probar la teja, buñuelo y pan de capio, porque parte de la experiencia de la ruta es descubrir los verdaderos sabores de cada municipio. Sobretodo en Marinilla, cuna de merengones.



En el municipio se encuentra la fábrica original que surte el manjar a Antioquia oriente.

La misión, desde allí, es que pueda armar su propio merengón con cuantas capas resista comerse.



Su propietaria, Luz Fanny Giraldo, cuenta que llevan más de 20 años con la empresa familiar, en la que trabajan sus dos hijos y sus dos hermanos.



Lo que inició transportando merengones en moto con su esposo para venderlos vía a El Peñol, es ahora una empresa desde la que distribuyen el postre a 14 puntos de venta del oriente antioqueño; 4 son propios.



La experiencia en Marinilla también incluye esculpir una pieza en arcilla, bajo guía del Maestro Alberto Soto con su exposición de figuras religiosas.



Destino dos: ‘La Cuna de la Cerámica Artesanal’



Al segundo día alístese para convertirse en todo un artista elaborando su propia pieza de cerámica en El Carmen de Viboral, el municipio que se ha dedicado por más de 120 años al trabajo con la loza, y que abre las puertas de las fábricas de cerámica para que los turistas conozcan el proceso detrás del producto con Sello de Denominación de origen y elaboren su propio plato para llevar a casa.



Tercer destino: ‘El Pequeño Vaticanito’



El destino del tercer día es manejar bicicleta entre campos de flores en La Ceja, Antioquia.



El día inicia pedaleando entre crisantemos de colores en Jardines de San Nicolás, con 25,5 hectáreas bajo invernadero; por la tarde, un paseo entre las 15 hectáreas de hortensia blanca en los cultivos San Isidro; recorrer un bosque de bromelias y finalizar en la colección privada de orquídeas más grande de Colombia.



El municipio lleva este apodo porque en el habitan 25 comunidades religiosas.



Cuarto destino: ‘la Cuna de la Libertad’



La misión en el último día del recorrido por pueblitos del oriente antioqueño es tallar una pieza de madera en el taller de mueblería Correcaminos, ubicado en El Retiro, y cenar en un tradicional balcón paisa, a la luz de velas, mientras escucha en vivo boleros entonados con pasión por cantantes de la cuna de la libertad, que debe su nombre por ser el primer poblado de América en liberar a sus esclavos.



“Ha sido un descubrimiento el oriente antioqueño. Como agencias de viaje estamos acostumbrados solo a promocionar Medellín con su Comuna 13, Guatapé, los pueblos patrimonios. Pero nunca habíamos mirado hacia esta zona que tiene tanto potencial”, señala Orlando Martínez, manager general DMC de Incentivamos Colombia.



Además, Gerardo Perilla, ejecutivo dpto. corporativo de Colaéreo SAS, explica que “al turista nacional suelen venderles destinos internacionales. Pero al pasajero nacional también tenemos que mostrarle su país. Hay mucha gente que prefiere salir. Pero usted fue a Medellín, ¿y ya conoció el resto?



