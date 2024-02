Taylor Swift no posó en la alfombra roja de los Grammy con un letrero en favor del aspirante a la presidencia estadounidense Donald Trump, a pesar de lo que afirman usuarios de redes sociales que difunden imágenes manipuladas.



Perfiles de Facebook, Instagram y X comparten un video de Taylor Swift aparentemente sosteniendo un cartel rojo con la frase en inglés: " Trump won. Democrats cheated!"; en español: " Trump ganó. Los demócratas hicieron trampa", en referencia a las elecciones de 2020 en las que el actual presidente, Joe Biden, resultó ganador.



"Tras pedir explícitamente que voten a Milei durante sus 'shows' en Buenos Aires, la ganadora del Grammy Taylor Swift se suma a la campaña presidencial de Donald Trump", señala una publicación en X que adjunta la grabación de 24 segundos.



El mismo contenido también se viralizó en inglés, después de la ceremonia de los Grammy este domingo, donde Swift se convirtió en la primera artista en ganar cuatro veces el premio al álbum del año.



Análisis de los hechos

La secuencia viral está manipulada con un letrero en favor a Trump y unas manos que lo sostienen, sobrepuestos en la grabación original donde Taylor Swift posa en la alfombra roja de los Grammy con unos largos guantes negros que no muestran sus manos, como demuestra un análisis con fuentes abiertas y varios rastreos en internet.



En primer lugar, al observar las manos encima del letrero en el video viral, se pueden notar discrepancias con el resto de la imagen, como el tono de piel, las sombras y las líneas de los dedos.



Un análisis con lupa con la herramienta Forensically muestra que los dedos no tienen formas normales y las manos parecen insertadas en la imagen, al igual que el letrero rojo con letras azules y blancas.



Por otro lado, una búsqueda inversa de imágenes en Google con los fotogramas clave del video conduce a varias publicaciones en TikTok con la misma secuencia de la cantante en la alfombra roja. Sin embargo, en realidad lleva puestos unos guantes negros largos, y en ningún momento se le ve con un letrero.



Siguiendo la marca de agua en la parte superior derecha de las imágenes virales, al explorar la cuenta de X de la revista Variety, es posible encontrar el video original, publicado el pasado 4 de febrero.



En la grabación de 24 segundos se ve a Swift posando frente a las cámaras con un vestido corsé blanco y unos guantes negros largos arriba del codo, y solamente levanta una vez un brazo a la altura de la cintura.



No lleva ningún cartel, lo que prueba que se trata de un montaje. Fotos e informaciones de EFE de la cobertura de los Grammy confirman que la cantante no mostró su apoyo a ningún candidato este domingo en los premios, donde por lo que sí sorprendió fue por llegar a obtener cuatro galardones al álbum del año, esta vez gracias a "Midnights".

Blanco de desinformación política

Taylor Swift en los Premios Grammy de 2024 EFE

Por otro lado, una búsqueda en Google con las palabras clave "Taylor Swift Trump" no encuentra registros oficiales de que la cantante haya hecho algún pronunciamiento político en los Grammy.



Tampoco hay registros de que la artista haya pedido "explícitamente que voten a Milei durante sus 'shows' en Buenos Aires", como señalan algunos mensajes virales.



Esta no es la primera vez que Swift es blanco de imágenes manipuladas y acusaciones falsas de haber llamado al voto o apoyado a cierto partido o candidato en varios países.



EFE Verifica también desmintió en septiembre pasado una imagen manipulada de la cantante con una playera con el logo del partido político oficialista mexicano Morena durante su última gira en México.



En conclusión, el video viralizado es un montaje sobre una secuencia de Taylor Swift posando en la alfombra roja de los Grammy. La cantante no portó un letrero en apoyo a Donald Trump.



