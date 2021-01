Las habilidades de los gamers que las empresas buscan

Bajo la actual revolución de habilidades sociales y cognitivas tan requerida por los empleadores y necesaria para los empleados, los videojuegos se están convirtiendo en la plataforma que está desarrollando las capacidades imprescindibles en estos tiempos de cambios acelerados. Así lo dio a conocer el nuevo estudio, Game To Work, de ManpowerGroup, el líder global en servicios y soluciones de capital humano.

La investigación explica cómo los juegos desarrollan no solo los conocimientos técnicos, sino también las competencias blandas que son cada vez más valiosas a medida que la automatización y las máquinas realizan tareas más rutinarias. Estas habilidades sociales y humanas son difíciles de encontrar e incluso más difíciles de capacitar, como lo asegura el 43% de los empleadores, situación que con la crisis pandémica se agudiza, pues ha acelerado la demanda de profesionales con conocimientos como la colaboración, la comunicación y la capacidad de aprender. Ante esta realidad, los videojuegos pueden ayudar a solucionar estos vacíos de habilidades.



La de los videojuegos, una industria que en agosto de este año aumentó sus ventas en un 37%, se muestra ahora, más allá del entretenimiento y el ocio, como la plataforma desarrolladora de personal específico para diferentes campos. La pregunta que pueden hacerse muchos líderes de talento humano y directivos empresariales es ¿cómo funciona esto? La respuesta es sencilla: con gamificación. Está metodología de pedagogía y formación consiste en la aplicación de elementos basados en juegos a procesos y actividades que no son juegos.



De acuerdo con el informe, los 2.500 millones de jugadores del mundo han estado perfeccionando una amplia variedad de destrezas que están siendo requeridas y que con la gamificación se puede traducir en transferir el talento en demanda de empleo a sectores con empleos en los que puedan prosperar. Desde el trabajo en equipo y la colaboración hasta el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones, son justo las habilidades que desarrollan los gammers y que son apetecidas en el mercado laboral



“Este es exactamente el talento que las organizaciones necesitan para ser más competitivas. Con esta técnica se pueden suplir las vacantes de hoy y mapear las de la siguiente generación. Los juegos incluso enseñan a quienes los practican cómo tener una retroalimentación de manera continua y efectiva”, ManpowerGroup está ludificando los procesos de reclutamiento, contratación y evaluación, y aprovechando el mundo del videojuego mediante la aplicación de soluciones creativas para identificar talentos difíciles de encontrar y obtener habilidades con mayor demanda

comenta Javier Echeverri Hincapié, Presidente de ManpowerGroup Colombia.



Frente a esto, la multinacional líder en soluciones de capital humano desarrolló un test de habilidades de videojuego (ADD GAMING EXPERIENCE TO YOUR CV). De esta forma logró analizar más de 11.000 juegos en 13 géneros, desde acción y aventuras, hasta juegos de rol, música e indie, para identificar las principales habilidades sociales desarrolladas en cada categoría, y luego trasladó esas habilidades al ámbito laboral.



A continuación se reseñan algunos de estos juegos y las capacidades que desarrollan en los trabajadores:



Estrategia, Puzzle y Quiz: Los jugadores desarrollan la toma de decisiones, la planificación, la concentración y la perseverancia. La resolución de problemas está en el corazón de los videojuegos que requieren desarrollar enfoques para avanzar al siguiente nivel. Estos juegos ayudan a perfeccionar la capacidad para hacer inferencias y pensar de manera sistémica sobre cómo resolver el juego, lo que desarrolla sus habilidades de pensamiento crítico, creatividad y percepción social.



Acción-Aventura y Juegos de Roles: Los entornos virtuales multiusuario (MUVE) y los juegos de rol en línea multijugador masivo (MMORPG) reflejan cómo los juegos se han vuelto más sociales. Los jugadores de acción tienden a estar interesados en dominar las habilidades de colaborar y competir en equipo.



Open World: Los juegos de mundo abierto permiten a los gamers deambular libremente, tienden a demandar una mayor creatividad para ser abordados y mejores habilidades visoespaciales, así como la capacidad de visualizar el movimiento de objetos en el espacio, importante para las carreras de ciencia e ingeniería.



Team-Playing, Deportes y Carreras: Estos videojuegos pueden enseñar a los jugadores cómo dar retroalimentación de manera efectiva. Las personas que juegan en equipo, en competencias estructuradas y escenarios fácilmente definidos, desarrollan habilidades de planificación y tácticas, colaboración y comunicación, afrontando la adversidad y la conciencia espacial con aportes individuales pero en suma de equipo.



Indie y Música: Los gamers nunca esperan conquistar un desafío, una canción o un baile de principio a fin en su primer intento. Es esta capacidad de aprendizaje, persistencia, paciencia, el deseo de crecer y adaptar rápidamente el conjunto de habilidades individuales, lo que será más valioso para los empleadores. Los jugadores saben que esperar la perfección sólo los prepara para el fracaso; más bien, han aprendido que la perseverancia y la práctica dan frutos.



“Los juegos ayudan al cerebro a crear mejores modelos o plantillas cognitivas, lo que facilita la predicción y la reacción ante situaciones nuevas. El Learnability Quotient (LQ) de una persona ayuda a predecir el éxito en el lugar de trabajo a lo largo del tiempo. La evaluación de ManpowerGroup permite a las personas identificar su estilo de aprendizaje y recibir recomendaciones sobre cómo seguir desarrollando sus habilidades y empleabilidad”, agrega al respecto Hincapié.



¿Busca un colaborador creativo con habilidades complejas para la resolución de problemas? El estudio de ManpowerGroup, recomienda contar con un jugador ávido de Fortnite o un campeón de League of Legends.