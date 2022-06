Recomendaciones para evitar contagiarse de la viruela del mono

En Colombia las autoridades sanitarias confirmaron en los últimos días la presencia de tres casos de viruela del mono: dos en Bogotá y uno en Medellín.



Las personas contagiadas son dos adultos y un joven de 27 años que llegó de España con el virus. Los tres casos fueron puestos en aislamiento y se hizo el rastreo de contactos para evitar su propagación.



Es por ello, que el Ministerio de Salud hizo un llamado a los colombianos para que no entren pánico frente al virus. Asimismo, invitó a estar vigilantes de la sintomatología y los contactos con personas sospechosas.

De acuerdo con los expertos, la viruela del mono no puede considerarse demasiado contagiosa porque se necesita de un contacto físico estrecho con alguien infectado para que este se propague.

Recomendaciones

Esta es una enfermedad inusual que tiene una estructura similar a la del virus de la viruela pero sus síntomas suelen ser más leves. Estas recomendaciones lo ayudarán a prevenir el contagio:



1. Lavar sus manos: hacer este enguaje frecuentemente con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol es importante sobre todo si tuvo contacto físico con una persona contagiada.



2. No comparta elementos personales: esto quiere decir no utilizar vasos, cubiertos, toallas, ropa y objetos similares que se aconseja sean de uso exclusivo especialmente si comparte espacio con una persona que pueda estar contagiada.



3. Aislamiento: si usted u otra persona identifica síntomas relacionados con el virus, como lesiones en la piel o malestar, lo ideal es que se aísle y use tapabocas.



Para Claudia Cuellar, directora de Epidemiología y Demografía del Minsalud, "las manifestaciones de la viruela símica suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones maculopapulosas”.



